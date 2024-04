Maria do Caos |Do R7 e Mônica Simões

Eu, uma lagartixa e uma pitaia no Caribe No primeiro dia de viagem a bichinha resolveu que queria me enfrentar e acabar com medo de uma vez por todas. Deu certo? Não!

E a bichinha me olhou nos olhos e resolveu acabar de uma vez com essa nossa diferença E a bichinha me olhou nos olhos e resolveu acabar de uma vez com essa nossa diferença (Imagem criada por IA/Freepik)

E aí, Mariasssss!!!

Como passaram a semana? Muitas de vocês vieram me perguntar sobre o paraíso onde estou. Meninassss, vim passar as férias em Punta Cana, na República Dominicana, e estou amando cada segundo neste lugar.

Foi uma viagem super planejada, com um ano de antecedência para pagar os custos, sim! Planejamento é tudo nesta vida! Claro que o caos tentou me pegar, mas dei um chega pra lá nele e quando achei que o voo fosse atrasar, o jogo virou e embarquei na hora certinha.

Bem, mas vamos ao que interessa. Na semana passada, contei a história de uma Maria que desceu na estação errada de um trem europeu, mas acabou vivendo o melhor dia da vida dela.

Hoje, continuarei nas emoções internacionais. Conheci uma mexicana aqui em Punta Cana e ela me contou uma história super engraçada de perseguição. Mas não é uma perseguição qualquer não. O bichinho que a perseguiu é até bonitinho para alguns. Porém, pode ser assustador para outros.

Aqui em Punta Cana faz muito calor e estamos no meio do Caribe, com vegetação, mar… é normal aparecerem alguns “amiguinhos” do mundo dos répteis.

Venha comigo e divirta-se com nossa Maria.

Nove e meia da noite e eu finalmente cheguei no meu paraíso. O lugar que me ofereceria o descanso e as férias que tanto planejei.

Escolhi um resort daqueles que todas as refeições e bebidas estão incluídas e optei pelo modelo só para adultos, assim teria férias silenciosas, com barulho do mar.

Saí do aeroporto e entrei no carro de transporte para o hotel. Quando abri a porta de trás, ouvi um barulho estranho… quando olhei para o capô, uma lagartixa que mais parecia um lagarto estava olhando para a minha cara. Sério, Marias! Ela estava de frente pra mim. Contei ao motorista sobre o meu pavor, ele deu risada e disse: “Calma, esses bichinhos fazem bem para a natureza, comem mosquitos”.

Está bem, eu sei da importância das lagartixas para o meio ambiente, saúde ambiental, mas morro de medo de verdade. Sabe o que é pior? Elas sempre me perseguem, não sei se meu medo atrai, o fato é que elas estão por perto, à espreita para me assustarem.

Me posicionei no meio do banco para ficar de olho na lagartixa. De repente, ela dá um salto acrobático e voa para cima do para brisa. Dei um grito, o motorista, um pulo.

Depois, a bichinha fui subindo, subindo, subindo até que desapareceu dos meus olhos. Me desesperei.

Quem disse que conseguia descer do carro quando chegamos no resort? Fiz um escândalo! O motorista, coitado, teve que abrir um guarda-chuva para que eu descesse, para evitar que algo trágico acontecesse e a lagartixa caísse em cima de mim. Bem, com guarda-chuva e tudo, saí correndo do carro e não larguei a proteção. Fui com o guarda-chuva até a recepção.

Agora, para tudo! Imaginem a cena. Eu, no Caribe, mês de março, que nem chove, com guarda-chuva aberto entrando em um resort chiquérrimo… Afff!

Fiz o check-in e me indicaram o quarto onde ficaria. Marias do céu, quando entrei até me emocionei! Que lugar lindo! Tinha uma pequena cesta de frutas, chocolates e champanhe me esperando.

Fui para o banho para relaxar e descansar para o dia seguinte, que seria de muita praia.

Bem, dei uma olhadinha para uma fruta, pitaia, nunca tinha experimentado. Gente, sério… peguei a fruta e quando descobri como comer, fui para a sacada saborear o novo sabor.

Quando olhei para cima, adivinhem?

Sim, uma lagartixa no teto.

Não tinha condições psicológicas para dormir com aquele dinossauro na sacada. E se ela entrasse? Liguei na recepção e um rapaz foi me ajudar. Ele pegou um papel e retirou a lagartixa com a mão mesmo. Ele estava tão delicado com a bichinha que talvez a tenha segurado bem de leve.

Sabe quando não conseguimos escapar do destino? Então…

A lagartixa, simplesmente, voou em cima de mim. Quase caí pra trás… Mas, como um gato, o rapaz voo junto com ela e a agarrou no ar. Por um triz ela não gruda na minha roupa.

E assim, começaram as minhas férias em Punta Cana.

Se acho que vou encontrar outra lagartixa até o fim da viagem? Sim ou com certeza?

Mariassss, já pensaram que desespero? Parece que quando temos medo de algum animalzinho, ele costuma fazer uma perseguição implacável para nos encontrar. Já aconteceu com vocês?

Comigo já. Mas, isso é história para outro episódio.

Que a semana seja linda e iluminada! Querem curtir o Caribe comigo, me acompanhem nas redes sociais, estou mostrando tudo por lá.

Um beijo, Marias.