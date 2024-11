O dia em que uma joaninha decidiu a compra de uma casa (e é claro que deu errado) Eu e meu senso de decisão baseado em sinais do universo Maria do Caos|Mônica SimõesOpens in new window 01/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 02h00 ) twitter

Joaninha amarela: você deixaria essa lindeza decidir se você compra ou não uma casa? Imagem criada por IA via Freepik

E aí, Marias!!!

Como passaram a semana? Sei que estavam ansiosas para nossa história de hoje. Olha, eu lapidei bastante para escolher o caos que sairá já, já do forninho.

Você conhece alguma Maria supersticiosa? Sei que deve conhecer. Mas a Maria da semana foi além da realidade e acabou se deixando levar pela presença de uma joaninha amarela.

Sim, Marias! O bichinho que é lindo, diga-se de passagem, foi o sinal que nossa Maria estava aguardando para executar um plano e é claro que deu errado, senão não estaria aqui na nossa coluna.

‌



Prepare-se para acompanhar uma história pra lá de divertida e cheia de caos.

==========

‌



Eu sempre acreditei nos sinais que a vida manda, sabe? Aquele tipo de situação em que entre a escolha do “sim” ou do “não” é preciso de um empurrãozinho, uma luz no fim do túnel que te tire o peso da escolha.

Sou uma mulher sonhadora e acredito muito que tudo na vida tem um porquê. Bem, às vezes vou longe demais, sim, mas tudo bem, sabia que um dia a minha resposta existencial apareceria.

‌



E ela apareceu, não da forma que imaginei, mas apareceu e isso que importa!

Sabe aqueles momentos decisivos, em que você fica em cima do muro indecisa? Um belo dia, encontrei uma casa perfeita, do jeito que sempre sonhei. Mas, como estou explicando até agora, tenho dificuldades para decidir quando algo é muito importante.

Bem, fiquei sentada em frente a um lago, refletindo se comprava ou não comprava a casa, esperando aquele sinal divino. De repente, uma joaninha amarela, daquelas bem raras, pousou na minha mão. Me deslumbrei! Acreditei que fosse mesmo o sinal do universo.

Sem mesmo ver detalhes da casa, como parte hidráulica, elétrica e estrutural, fiz a proposta e comprei.

Ai Marias… pra que tanta impulsividade? No dia da mudança descobri que a casa estava cheia de cupim, com vazamentos e com rachaduras maquiadas debaixo de pintura.

Foi um prejuízo enorme, massss hoje ela está linda!

Resumo da história: confie nos sinais, mas confira todos os detalhes antes de dar o próximo passo.

==========

Mariassss, imagina só, você ser guia da a uma decisão importante por uma joaninha? Tudo bem que era uma amarela, raríssima! Mas, temos que avaliar melhor as situações.

Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra!

Tem alguma história caótica pra me contar, manda pra mim pelo @monicasimoestv.

Vou adorar compartilhar aqui na nossa salinha particular!

Excelente semana!

Um beijo, Maria.

