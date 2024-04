Maria do Caos |Do R7 e Mônica Simões

Uma paradinha sem querer me levou ao melhor passeio do mundo Achava que meu destino era Paris, mas adivinhem? Não, não era

E aí, Mariassss!!!

Como vocês estão? Estou ótima, saí de férias essa semana, mas não se preocupem que tem história programada até o fim das férias. Jamais deixaria minhas Marias na mão.

Gostaram da história da nossa Maria da semana passada? Engraçado que quando abrimos mão daquela coisa de muito cedinho e deixamos fluir, as coisas acabam dando mais do que certo. Por isso, sou adepta do “desapega, solta, deixa fluir”.

Mas, é claro que no meio desse processo o caos pode aparecer. Tudo bem, quem disse que não pode ser bom também? Ninguém.

Bom, eu adorei a festa de aniversário democrática que acabou misturando heróis e vilões, no fim das contas todo mundo se deu bem.

Agora, a Maria de hoje, gente... Sério!

Ela morou por um tempo na Europa e tinha um grande sonho de conhecer Paris. Assim que chegou, foi fazer o passeio. Único problema: não sabia como funcionava os trens por lá.

Venha comigo e leia até o final.

Tinha desembarcado fazia duas semanas em Florença, na Itália. Já bati perna, conheci os pontos turísticos e sabia exatamente o café que mais me agradava na região. Amava aqueles estilos padaria de vó, sabe? Acolhedor e um uma “nona” sempre pronta a nos atender com pão saído do forno e café quentinho. Afinal, isso seria primordial para o próximo ano que passaria vivendo na Itália.

Bem, tenho essa coisa com cafés e estava contando os segundos para conhecer, finalmente, as cafeterias parisienses, já tinha comprado até boina.

Me mudei para a Itália a trabalho, já que a empresa onde trabalhava abriu uma filial no país e eu fui a sortuda escolhida para dirigir a franquia.

Estava bem pertinho do meu sonho de ver de perto a torre Eiffel e tomar um café bem fresquinho em uma charmosa cafeteria na esquina da rua mais famosa do mundo: a Champs-Élysées.

Bem, fui pesquisar o trajeto e todos que conheci na Itália disseram que o mais simples e barato seria embarcar em um trem. Achei super simples, fui comprar a passagem.

Gente, quando entrei no trem, fiquei encantada! Como os vagões são lindos e bem arrumados! Mais bonitos e elegantes do que classe executiva de avião. Impressionante!

Me acomodei na minha poltrona e aproveitei cada trechinho de viagem, comi bons croissants, donuts, almocei… Até que bateu um soninho. Afinal, seriam mais de dezesseis horas de viagem. Deitei a poltrona e fechei os olhos…

Quando me dei conta já tinham se passado muitas horas. Vi que o trem estava parado e uma fila tinha se formado para desembarque. Bem, só pra deixar claro aqui, na época não falava italiano e nem francês, apenas inglês, o que dificultou bastante o meu entendimento em algumas ocasiões, como a que vou contar a seguir.

Meio tonta porque tinha acabado de acordar, peguei minha mala de mão e entrei na fila também. Perguntei para uma senhora que estava na minha frente se havíamos chegado em Paris e ela me respondeu alguma coisa que acreditei que seria um “sim”.

Desci do vagão com um sorrisão no rosto e meu cérebro berrava “cheguei na cidade mais deliciosa do mundo!”

Estava tão feliz que nem olhei a placa com o nome da estação. Um táxi estava estacionado bem em frente e eu já entrei para não perder tempo. Disse em francês a frase que havia treinado: “me leve até o centro”.

Ele entendeu e começou o percurso. Meus olhos brilhavam, mas comecei a perceber algo estranho, onde estavam as pessoas, turistas? E os prédios? Era tudo tão simples. Tão plano, tão sem lojas…

De repente, o carro parou. E ele disse que havíamos chegado. Tentei explicar para o taxista que ele entrou errado. Aí, ele soltou uma frase que acabou com meu brilho: “Você está no interior da França”.

Marias do céu, quando olhei no relógio do tinham se passado 5 horas de viagem, estava muito, muito, muito distante de Paris. Dei um sorrisinho amarelo e perguntei pra ele qual era o próximo trem para a capital.

Bem, já que estava na cidade que também não conhecia, resolvi explorar e não é que o taxista me ajudou? Ele me levou a um monte de lugares lindos, com paisagens magníficas e terminamos o dia em um café deslumbrante.

Depois, me levou de volta a estação e peguei o trem de volta pra Florença, já que estava muito tarde, acabei deixando Paris para outro dia.

Fiquei amiga do taxista e hoje sempre que posso vou até a cidadezinha tomar um café na casa da família dele. A esposa faz bolinhos como ninguém.

Moral da história: dar errado é uma questão de ponto de vista.

Mariasssss, acredito muito naquela frase: “Deus escreve certo por linhas certas”.

Escreve mesmo.

Nossa Maria saiu de casa com um objetivo e tudo mudou no meio do caminho, mas foi bom do mesmo jeito, ou arrisco dizer, que foi melhor ainda.

Por isso, digo e repito, deixem fluir, a vida pode surpreender e as surpresas da vida costumam ser maravilhosas.

Até a próxima semana!

Um beijo, Marias.