Autocuidado para preguiçosos: como se cuidar enquanto maratona sua série favorita Transforme suas maratonas de séries em momentos de autocuidado com dicas práticas e divertidas, como hidratação, exercícios de sofá e lanches saudáveis Meu Umbigo|Thais Angelucci 12/08/2024 - 02h00



Faça do seu sofá um perfeito spa Imagem criada por IA via Dall-e

Vamos ser sinceros: todos nós amamos uma boa maratona de séries. Quem nunca passou horas no sofá, acompanhando aquela trama irresistível, sem se preocupar com o mundo lá fora? Mas, e se eu te dissesse que você pode transformar essas longas sessões de streaming em momentos de autocuidado? Sim, é possível!

Prepare-se para algumas dicas infalíveis e bem-humoradas para se cuidar enquanto você maratona sua série favorita.

1. Hidratação Inteligente

Hidrate-se Imagem criada por IA via Dall-e

Você já se viu tão imerso na série que até esqueceu de beber água? Bem-vindo ao clube! Uma garrafa de água estilosa (ou aquela sua caneca favorita) é seu novo melhor amigo. Faça um acordo consigo mesmo: a cada episódio, três goles de água. Se a série tiver suspense, você vai acabar hidratado rapidinho!

Pensando bem, um chazinho quente ou gelado é uma ótima pedida para ir intercalando com a água. Aproveite e faça um story e incentive seus amigos a se cuidarem em casa e não se esqueça de marcar @meu1bigo.

2. Exercícios de Sofá

Quem disse que você precisa se levantar para se exercitar? Experimente os “exercícios de sofá”. Faça alongamentos de braço, gire os tornozelos, ou simplesmente se estique. Se estiver se sentindo aventureiro, tente alguns abdominais enquanto espera o próximo episódio carregar. Você pode até dar um nome a esses movimentos, como “a pose do sofá” ou “alongamento do controle remoto”.

3. Lanches Saudáveis

Em vez de atacar um saco de batatas fritas, que tal preparar alguns lanches saudáveis e fáceis de comer? Cenouras baby, frutas secas e nuts são opções rápidas e deliciosas. TV e filme também merecem uma pipoca quentinha. Prefira a estourada na panela, além de ser mais barato, é mais saudável por não ter aditivos e conservantes. Só não vai abusar da manteiga e nem fazer pipoca doce.

4. Spa do Sofá

Transforme seu sofá em um spa improvisado. Use máscaras faciais, cremes para as mãos, pés e cabelo ou até mesmo aquele massageador portátil. Não se esqueça de uma manta confortável e alguns travesseiros extras. Aproveite para usar aquele roupão felpudo que está guardado no armário. O objetivo é se sentir como um rei ou rainha enquanto assiste aos seus episódios favoritos.

5. Pausas Estratégicas

A função de pausa não é apenas para ir ao banheiro ou atender o telefone. Use-a para fazer uma mini meditação ou uma pausa para respirar profundamente. Feche os olhos, respire fundo e relaxe. Imagine que você está dando uma pausa ao seu cérebro para processar todas as reviravoltas da trama. Aproveite a pausa também para tirar a máscara facial, o creme do cabelo e dar uma alongada no corpitcho.

6. Postura é Tudo

A postura pode fazer toda a diferença. Em vez de se afundar no sofá como se fosse um marshmallow derretido, tente manter a coluna reta e os pés no chão. Se precisar, use uma almofada para apoio lombar. Isso ajuda a evitar dores nas costas e melhora a sua disposição para maratonar ainda mais.

7. Ria Alto

Rir é um excelente exercício e uma ótima maneira de se cuidar. Escolha comédias para garantir boas risadas. E não se preocupe com o que os vizinhos vão pensar ao ouvir suas gargalhadas — eles provavelmente estão fazendo o mesmo!

Sugestões: Simpsons, Friends, Um maluco no pedaço, Chaves... 😊

8. Desafio do Controle Remoto

Transforme o ato de pegar o controle remoto em um mini desafio de autocuidado. Coloque-o em um lugar que você precise se esticar um pouco para alcançá-lo. Cada vez que você for pegar o controle, estará fazendo um pequeno exercício sem perceber.

Lembre-se, autocuidado não precisa ser um evento elaborado ou exigir grandes esforços. Pode ser simples, divertido e perfeitamente integrado na sua rotina de maratonas. Então, coloque sua série favorita para rodar, siga essas dicas e cuide-se enquanto se diverte. Afinal, a vida é muito curta para não aproveitar os pequenos prazeres — e se cuidar enquanto assiste à TV é definitivamente um deles!