Bora espairecer a cabeçorra? Veja dicas de hobbies para você descobrir algo novo

Desenhos com giz pastel seco Thais Angelucci

Ter um hobby é como encontrar uma fatia de pizza no meio de uma dieta, só que sem a culpa. A vida já é cheia de prazos, responsabilidades, boletos… então, nada mais justo que reservar um tempinho para nada disso e, finalmente, relaxar.

E não, não estou falando de tirar um cochilo – apesar de isso também ter seus benefícios. Estou falando de um hobby de verdade, algo que faça sua mente esquecer que segunda-feira existe e que o despertador não falha.

Eu sempre gostei da matéria de Educação Artística na escola: fazer colagens, usar muita purpurina e lantejoulas, desenhar... Fazia com vontade, mas não saía nada de incrível, mas tem algo de família no sangue porque minha mãe não chegou a se formar, mas cursou Artes Plásticas na faculdade e meu tio Danilo, irmão da minha mãe, gostava muito de pintar a óleo.

Quando meu tio faleceu, há quase dois anos, fui ao apartamento dele para separar as coisas com minhas tias, já que meu tio não era casado e não tinha filhos. Achei uma caixa de giz pastel, tintas, bloco de papel, 2 livros de como pintar com giz e fiquei com eles.

Sempre achava lindas as caixas de giz quando via nas vitrines das papelarias, mas zero de noção de como desenhar com aquilo. Aliás, quase sem noção de como desenhar.

Cadernos artesanais Thais Angelucci

Na minha cabeça eles tinham uma textura de ser algo meio mole (rsrsrs). Li o livro e fui procurar um tutorial na internet de como desenhar com giz pastel seco, porque era esse que eu tinha e existe uma outra versão de giz pastel.

O primeiro desenho foi de um céu porque queria entender como funcionava o material. O segundo foi uma TV para eu pendurar na minha sala na RECORD (que está em obras, então vocês só verão a foto do quadro).

Mas o que eu fiz semana passada acho que ficou melhor. Um é um abacate e o outro são figos, que vou colocar na chácara da família ao lado de um quadro que minha mãe tinha feito com pastel (que é muito bem feito, ela sim levava jeito pra desenhar).

Em uma época de muito estresse, também aprendi a arte da encadernação com a minha amiga Teté Mazetti. Dá pra viajar na criatividade fazendo cadernos, aliás minha criatividade foi bem longe. Dá uma olhadinha em alguns modelos que fiz, pena que só fiquei com um porque os outros eu dei de presente.

Quadro com fita Thais Angelucci

Uma amiga assessora de imprensa de uns médicos, Raquel Rojas, queria presentear os clientes dela, cardiologistas, no Dia do Médico, e fiz esses quadrinhos pra ela e achei bem legal também. Então pense em um hobby pra você, algo que não seja uma obrigação, apenas um prazer. Vou te listar bons motivos para tê-los.

Benefícios reais (e um pouco milagrosos) de se ter um hobby

1. Reduz o estresse: A ciência confirma que se distrair com algo prazeroso libera dopamina e ajuda o cérebro a dar uma pausa. Em vez de pensar nas obrigações do dia, você estará concentrado em desenhar, cozinhar ou até cuidar de plantas – e nem vai perceber o tempo passar.

2. Desperta a criatividade: Mesmo que seu hobby não seja artístico, ele vai ajudar seu cérebro a pensar fora da caixa, facilitando aquela resolução de problemas no trabalho ou na vida.

3. Aumenta a paciência: Quer um exemplo? Tente tricotar uma blusa sem perder a calma na terceira carreira. Ou cultivar uma planta sem querer regar tudo de uma vez. Hobbies ensinam paciência e resiliência de um jeito muito mais leve do que qualquer curso online.

4. Fortalece a autoestima: Nada melhor do que olhar para o que você mesmo criou ou fez crescer. Que satisfação perceber que você conseguiu dar um novo nó no crochê ou que sua planta não morreu (ainda).

Sugestões de hobbies para todos os gostos

1. Jardinagem (ou algo próximo): Mesmo que você more em um apartamento minúsculo, algumas plantas suculentas na janela já fazem toda a diferença. Ver uma plantinha crescer dá um orgulho quase de “pai/mãe de planta”. Eu mato as plantas, mas há quem tenha o “dedo verde”, bora descobrir.

2. Pintura (sem a pressão do Picasso): Pegar uma tela e brincar com tinta pode ser terapêutico. Nem precisa de técnica, o importante é se divertir e se sujar um pouco. E não se preocupe com o resultado porque arte é gosto pessoal. Se você quiser, experimente o giz pastel. Achei super fácil de sair o desenho e faz menos sujeira. Bem, os dedos ficam sujos e um pouco da mesa também com o pó, mas nada que um pano úmido não resolva.

3. Cozinhar pratos exóticos (ou pelo menos tentar): Que tal experimentar uma receita tailandesa ou turca? Outro ano, porque não cozinho com tanta frequência, fiz um creme de palmito com um molho de funghi para um casal de amigos. Pegue a receita em um livro de culinária que ganhei há mais de 20 anos e nunca tinha nem folheado e, pasmem, ficou divino! Fiquei orgulhosa e a amiga amou tanto que quis levar um pote com o que sobrou pra casa dela. Arrisque, se der errado, o delivery tá sempre aí para salvar o dia.

4. Tocar um instrumento: Tocar violão, piano ou até uma flauta (a música tema do Titanic rsrsrs). É um hobby terapêutico e você ainda pode surpreender os amigos (ou você mesmo) com novos acordes.

5. Caminhadas fotográficas: Pegue seu celular e dê uma volta na sua própria rua. Treine um novo olhar e descubra detalhes que nunca notou antes. Mas só faça isso se sua rua for segura, porque vai que passa alguém e leva o celular embora. Em casa eu tenho um quadro com várias fotos tiradas de paisagens que fizemos em viagens.

6. Crochê ou tricô (rejuvenescido): Não é coisa da vovó, não! Crochê é super na moda com os amigurumis e é muito relaxante (quem faz diz que é). E, vou te contar, eu sei fazer tricô, mas só cachecol porque é reto. hahaha

Dica Umbigo de Ouro: uso muito o Pinterest para pegar referências de tudo. Na minha conta não tem nada do que eu tenha feito, mas tem muitas pastas de ideias legais que eu fui salvando. Dá uma conferida lá. Procure por Thais Angelucci.

Em resumo, o hobby é aquele amigo leal que sempre vai estar lá para te lembrar que a vida pode ter seus momentos leves e divertidos. Afinal, ninguém foi feito só para pagar boletos e reclamar do trânsito!

