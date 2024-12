Calor escaldante: como sobreviver ao sol sem derreter Veja dicas de como atravessar a onda de calor com saúde Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O calor pode ser impiedoso, mas com um pouco de humor e alguns cuidados básicos, você sobrevive imagem gerada por IA/ Dall-e

Ah, o calor... Aquele momento do ano em que a gente agradece pela invenção do ventilador, mas também se pergunta por que ainda não instalou um ar-condicionado. O sol brilha, a pele frita e o asfalto parece um cenário de desenho animado, onde os personagens começam a derreter. Mas, calma, meu amigo, minha amiga! Antes de reclamar ou se jogar na piscina mais próxima (se tiver essa sorte), vamos falar sobre como o calor pode afetar a saúde e o que fazer para sobreviver ao verão com estilo – ou pelo menos sem desmaiar na calçada.

Suando mais que tampa de marmita

Você já percebeu que no calor a gente começa a suar em lugares que nem sabia que podiam suar? Atrás do joelho? Sim. Cotovelo? Também! Mas não precisa entrar em pânico, isso é só o corpo tentando te salvar de virar uma torrada humana. O suor é a nossa maneira natural de resfriar o corpo, então, bora aceitar esse “brilho natural” e seguir a vida.

Comendo leve, mas não sem graça

Dica de ouro: evite aquela feijoada caprichada no auge do calor. Seu estômago vai te mandar uma carta de reclamação. Aposte em comidas leves e refrescantes, como saladas, frutas e até um sorvetinho (afinal, somos humanos). Comida pesada + calorão = preguiça multiplicada por 100.

Dormindo no inferno tropical

Ah, o desafio de dormir em uma noite quente! Você já tentou de tudo: tomar banho gelado, dormir de janela aberta (mesmo correndo o risco de uma pernilonga rave) e até pensar em se mudar para a Antártida. Aqui vai a dica: um ventilador apontado para você pode ser mais eficiente que brigar com o travesseiro.

‌



Roupas leves, corpo agradece

No calor, roupas leves e folgadas são sua armadura contra o sol escaldante. Não caia na armadilha do “estilo acima de tudo” e escolha tecidos que deixem sua pele respirar. Afinal, nada é mais elegante do que não desmaiar por superaquecimento, concorda?

Se você trabalha ao ar livre, não se esqueça de proteger a cabeça com chapéus. Usar blusa leve de manga comprida ajuda a proteger a pele. Você pode optar por tecidos com fator de proteção solar.

‌



Protetor solar: Seu melhor amigo

Por último, mas não menos importante: use protetor solar. O sol não está de brincadeira, e sua pele merece ser protegida. Pense no protetor como uma armadura mágica que te protege contra o vilão queimadura e seu fiel escudeiro, o envelhecimento precoce.

E chegou a hora da Consulta Grátis com a nutricionista Caroline Trevisan, especialista em emagrecimento, nutrição hospitalar e esportiva, que vai dividir com a gente suas dicas de hidratação e alimentação nessa época de calor da Zâmbia. @carolinetrevisan

‌



No calor, os cuidados com a alimentação e hidratação devem ser redobrados, pois o corpo tem maior tendência a perder líquidos e eletrólitos, além de gastar mais energia para manter a temperatura corporal. Procure seguir as orientações nutricionais que abaixo serão descritas para garantir bem-estar e saúde nestes dias mais quentes.

1. Hidratação Adequada

A água é fundamental: O calor aumenta a perda de líquidos pelo suor, então é essencial manter-se hidratado. A recomendação é consumir pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, mas essa quantidade pode variar dependendo da intensidade da atividade física e da temperatura. Orientamos o consumo de 35 ml de água por quilo de peso. Veja o exemplo: Indivíduo de 70 kg x 35 ml de água = 2,450 L por dia.

Sucos naturais e água de coco: Além de água, sucos naturais sem açúcar e água de coco são boas opções, pois ajudam a repor eletrólitos (como sódio, potássio e magnésio) perdidos pelo suor.

Evitar bebidas alcoólicas e com cafeína: Elas podem aumentar a desidratação, pois atuam como diuréticos.

Idosos: devem ter cuidadores e/ou familiares estimulando a ingestão de líquidos já que eles têm a percepção de sede diminuída e desidratam mais facilmente.

2. Dê preferência a alimentos leves e frescos

Frutas e vegetais: São ótimos aliados, pois são ricos em água, vitaminas, minerais e fibras. Prefira frutas como melancia, laranja, abacaxi e morango, que têm alto teor de água. Também opte por vegetais como pepino, alface e tomate.

Evitar alimentos pesados e gordurosos: Alimentos muito calóricos e gordurosos exigem mais esforço do sistema digestivo e podem aumentar a sensação de cansaço e desconforto no calor. Prefira refeições mais leves, como saladas, pratos com grãos, legumes e proteínas magras (frango, peixe, ovos).

Lanches refrescantes: Prepare lanches rápidos e saudáveis, como iogurte natural com frutas, mix de castanhas e sementes, ou uma fatia de melancia ou de queijo branco.

3. Atenção com a Reposição de Eletrólitos

Perda de sódio, potássio e magnésio: O suor intenso pode causar a perda de eletrólitos essenciais. Reponha com alimentos ricos em potássio (banana, abacate, batata-doce), sódio (no sal na medida certa) e magnésio (sementes de abóbora, espinafre).

Suplementação: Em casos de atividade física intensa ou calor extremo, pode ser interessante recorrer a bebidas isotônicas ou cápsulas de sal, mas sempre com orientação do seu nutricionista.

4. Proteja-se do sol de dentro para fora.

Alimentos antioxidantes: Durante o calor intenso e a exposição ao sol, os alimentos ricos em antioxidantes, como vitaminas A, C e E, ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos raios solares. Inclua alimentos como cenoura, tomate, manga, espinafre e frutas vermelhas.

Evitar alimentos inflamatórios: Evite consumir alimentos ricos em açúcares refinados e gorduras trans (alimentgos industrializados), pois podem aumentar a inflamação no corpo, o que pode prejudicar a saúde da pele.

5. Planeje Suas Refeições

Refeições menores e mais frequentes: No calor, pode ser difícil consumir grandes quantidades de alimentos de uma vez. Por isso, fazer pequenas refeições ao longo do dia ajuda a manter a energia estável e evita a sensação de estufamento.

Evitar alimentos pesados à noite: Como o calor tende a diminuir à noite, o corpo pode não precisar de tantas calorias para regular a temperatura. Opte por jantares leves, como uma sopa fria, saladas ou proteínas grelhadas com legumes.

Essas orientações são muito importantes para manter o corpo saudável e confortável no calor. Ao adaptar a alimentação de acordo com as estações do ano, o clima e a temperatura, você garante mais disposição, energia e bem-estar durante estes dias de calores mais intensos.

O calor pode ser impiedoso, mas com um pouco de humor e alguns cuidados básicos, você sobrevive – e até aproveita. Lembre-se: água, sombra e ventilador são os verdadeiros super-heróis dessa temporada. E se tudo mais falhar, sempre há o plano B: se jogar numa fonte pública (com discrição, claro!). 😎

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.