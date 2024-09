Catarro. Super-herói ou vilão? Embora inconveniente, é o guardião das suas narinas, protegendo seu corpo de impurezas. Saiba as vantagens e desvantagens desse agente do nosso corpo. Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 09/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 02h00 ) ‌



Ah, o catarro! Esse personagem que adora aparecer nos momentos mais inconvenientes, como naquela reunião importante ou no encontro com o crush. Ele é o tipo de convidado que ninguém chama para a festa, mas que insiste em comparecer assim mesmo. Mas, antes de torcer o nariz (literalmente) para o coitado, vamos dar a ele o crédito que merece.

imagem feita por IA via Dall-e

O catarro, meus amigos, é como o zelador do seu corpo. Sabe aquele vizinho que sempre varre a calçada e tira o lixo? Pois é, o catarro faz o mesmo no seu nariz! Ele não é só um muco chato que fica ali entupindo as vias respiratórias. Não, senhor! Ele é o guardião das suas narinas, um verdadeiro super-herói mucoso. Enquanto você se preocupa com o penteado e o look do dia, o catarro está lá, combatendo poeira, vírus e outras sujeiras que tentam invadir seu sistema respiratório. Ele captura esses vilões e os expulsa do seu corpo, tudo sem pedir nada em troca, nem mesmo um lenço!

E convenhamos, ele ainda é bem criativo. Quando você está gripado, ele assume diferentes personalidades: às vezes mais líquido, outras vezes mais denso, as cores variam, mas ele está sempre presente. E quem nunca se pegou pensando de onde vem tanto catarro? Parece que ele tem uma fábrica secreta lá dentro, pronta para abastecer as narinas a qualquer momento.

Além da parte boa, há esses inconvenientes por isso precisamos saber mais sobre isso.

Por esse assunto meio nojentinho, mas não menos importante, é que trouxemos o otorrinolaringologista, Mohamed Saada, para a nossa CONSULTA GRÁTIS de hoje”. Olha como ele nos ajudou com várias dúvidas.

O que exatamente é o catarro e qual é a sua função no corpo?

Bom, nós temos secreção natural dentro do nariz, dentro da garganta, dentro de toda a via aérea. E essa secreção serve para proteger, quando a gente pega alguma infecção viral, essa secreção pode começar a ficar esverdeada, amarelada. Isso porque teve um combate entre vírus e bactéria e forma esse catarro mais grosso, então a secreção serve para levar esses agentes que já foram destruídos para fora do corpo. Muitas vezes a gente deglute ou às vezes a gente pode escarrar.

Quais são as principais causas do excesso de catarro nas vias respiratórias?

O principal é infecções virais ou bacterianas, que o corpo vai reagir, vai produzir mais secreção para combater esses micro-organismos, mas também ocorre muito em quem tem alergias, rinite alérgica ou asma brônquica, isso pode aumentar muito na via aérea.

Existe uma diferença entre o catarro associado a resfriados e aquele associado a alergias?

Sim, o catarro associado a resfriado geralmente ele tem, ele é mais, ele começa mais claro e depois ele vai espessando, vai ficando cada vez mais grosso. O da alergia sempre é mais clarinho, então, quando a pessoa tem um ataque de rinite alérgica, por exemplo, a secreção é muito fluida e isso acaba atrapalhando bastante, fazendo a pessoa suar muito o nariz, usando papel higiênico e isso vai dar mais alergia e aí ele vai ficar com mais secreção.

Quais são as cores do catarro e o que elas podem indicar sobre a saúde respiratória?

A secreção pode ser clara e alina, fluida.Ela pode ser transparente e mucosa um pouco mais grossinha. E ela pode vir com cor amarelada, esverdeada, marrom, avermelhada também. Quando a secreção é mais colorida, vamos dizer assim, amarelada, esverdeada ou até mesmo marrom, Isso pode indicar uma infecção viral e possivelmente bacteriana, mas não dá para afirmar que é uma infecção bacteriana. Quadros viral também pode deixar a secreção mais colorida e mais verde, amarelada.

Quais medidas caseiras podem ajudar a reduzir o acúmulo de catarro?

Bom, temos vários tipos. Então, primeiro, fortalecer o sistema imunológico para quando pegar um quadro viral ser logo combatido. Para quem é alérgico, tomar muito cuidado com o travesseiro, trocar sempre, usar capa antialérgica, não usar muito tapete, cortina, isso pode acumular pó, poeira, ácaro e gerar muitos quadros alérgicos. E o que nós podemos fazer com frequência, como hábito, é a lavagem nasal, principalmente de alto volume, se tiver secreção amarelada, esverdeada, para eliminar a secreção em excesso.

É recomendável usar descongestionantes ou expectorantes para aliviar o excesso de catarro? Quais os riscos?

Não, não é recomendável. O descongestionante nasal tópico, aquelas gotinhas que abrem o nariz, elas são perigosas para a saúde. Pode aumentar a pressão arterial, pode aumentar o ritmo cardíaco, pode levar até infarto. Os descongestionantes orais também não tem uma grande eficácia e pode deixar a secreção mais espessa. E expectorante, o melhor expectorante que nós temos é a água hidratar bem para poder eliminar o excesso de catarro. Se a pessoa está tossindo é porque tem algo que precisa ser eliminado. E uma forma mais fácil de eliminar é hidratar bastante e sempre associar a lavagem nasal também para remover mecanicamente essa secreção do nariz.

O principal é a lavagem nasal, principalmente para quem tem problemas respiratórios, então sempre manter a higiene nasal no dia a dia como uma prevenção diária. Hidratação e prática de esporte também podem ajudar bastante.

Como o clima e o ambiente (por exemplo, ar seco, poluição) influenciam a produção de catarro?

A poluição, quando nós inalamos poluentes, vai precisar do corpo reagir produzindo mais secreção para poder neutralizar essa poluição, porque as partículas que estão em suspensão no ar vão ficar depostadas nessa secreção, o qual precisa ser eliminado e nessa a lavagem nasal também ajuda bastante. O ar seco deixa muitos poluentes também, suspensão, pó, poeira, tudo fica em suspensão e o ar fica muito mais difícil de respirar. Então nós vamos ter que ter mais catarro para poder bloquear tudo isso. E o principal, lavagem e hidratar de dentro para fora, tomar bastante líquidos.

Em quais situações é importante procurar um otorrino para tratar o excesso de catarro?

A pessoa apresentou febre, já tem que ser avaliada. Se tiver catarro em excesso e febre, já tem que ser avaliada imediatamente. Quando a pessoa tem uma secreção que está dando para administrar em casa, fazendo hidratação, fazendo a lavagem nasal, E a coloração do catarro está melhorando e a quantidade está diminuindo, a pessoa pode seguir com os cuidados que o médico já orientou. Mas caso aumente a secreção, fique cada vez mais espesso, mesmo com todos os cuidados, aí é a hora de procurar um otorrino.

Há pessoas que têm catarro que desce pelo pescoço. Esse catarro tem cura?

Primeiro temos que saber se essa secreção é fisiológica ou não, porque nós produzimos um litro de secreção fisiológica por dia nos seios da face, no nariz, e essa secreção tende a ser evaporada em uma parte deglutida, mas nós não percebemos isso.Quando a pessoa percebe que está descendo catarro na garganta o tempo inteiro, isso pode ser um quadro de rinite ou até mesmo um quadro de sinusite que precisa ser tratado.

Qual a diferença entre catarro e pigarro?

Catarro é a secreção produzida pelo organismo que pode ser expelida pelo nariz, garganta ou pulmão. É uma secreção viscosa. O pigarro, por outro lado, é o ato de tentar expelir essa secreção da garganta, sendo semelhante à tosse, mas não exatamente igual. Geralmente, as pessoas fazem isso para tentar remover o catarro que está na garganta. Isso é comum em fumantes, pessoas com refluxo, pneumonia, rinite ou sinusite. Em resumo, o pigarrear é o esforço para eliminar a secreção da garganta, mas não chega a ser uma tosse.





Então, na próxima vez que você se deparar com ele, em vez de reclamar, agradeça. O catarro pode não ser bonito, mas está fazendo o trabalho sujo para manter você saudável. E se ele estiver incomodando muito, talvez seja a hora de dar uma mãozinha ao nosso herói com uma boa dose de vitamina C e uma bela xícara de chá quente.

Afinal, cuidar do seu umbigo também passa por cuidar bem do seu nariz! E que venham os lenços!

