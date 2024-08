Coluna rebelde e pescoço torto: como sobreviver ao sofá e ao celular! Veja dicas simples para melhorar o bem-estar e evitar que essas dores atrapalhem o seu dia a dia Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 19/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 02h00 ) ‌



Saiba os motivos e como aliviar as dores nas costas Reprodução/Freepik/@wayhomestudio

Você já parou para pensar que a dor nas costas é como aquele parente distante que só aparece para reclamar? Ninguém convida, mas lá está ele, batendo à porta e exigindo atenção. E, assim como aquele tio chato do churrasco, a dor na coluna é um problema universal. Mas por que, meu caro leitor, isso acontece?

Postura de camelo no sofá

Comecemos pelo óbvio: a postura. Se você se senta no sofá como um camelo que desabou após atravessar o deserto, parabéns, está contribuindo para as estatísticas de dor nas costas. Nosso corpo é uma máquina fantástica, mas até as melhores máquinas precisam ser usadas corretamente. Sentar torto, deitar de qualquer jeito, ou até mesmo ficar muito tempo na mesma posição, pode transformar sua coluna em um “S” invertido.

Sedentarismo: O Inimigo Silencioso

Se a academia para você é apenas um local que aparece na fatura do cartão de crédito, sinto informar, mas o sedentarismo é um dos maiores vilões da sua coluna. Músculos fracos não conseguem sustentar sua coluna adequadamente, e aí, a dor chega sem cerimônia. Que tal levantar desse sofá e fazer uma caminhada? Sua coluna agradece.

Cadeira do escravo moderno

Ah, o home office... A cadeira da sua mesa de trabalho pode parecer confortável, mas passar horas ali, sem se mexer, é um convite para as dores nas costas. A falta de suporte adequado para a coluna, combinada com a tendência de nos curvarmos sobre o teclado, é um coquetel explosivo. Uma dica: invista em uma cadeira ergonômica ou, ao menos, faça pausas regulares para alongar.

‌



Pescoço de text neck

E o celular? Ah, o glorioso celular! A dor no pescoço, conhecida como “text neck”, é quase uma epidemia moderna. Ficar horas olhando para baixo, seja lendo mensagens ou assistindo a vídeos, coloca uma pressão absurda na coluna cervical. O resultado? Dor no pescoço e nos ombros. Para evitar esse incômodo, tente levantar o celular até a altura dos olhos e faça pausas para alongar o pescoço. Não deixe que o vício no smartphone transforme você em um “Tirano Text Neck Rex”!

Estresse: o peso invisível

Sabia que o estresse pode piorar suas dores nas costas? Pois é, a tensão emocional tende a se manifestar fisicamente, e a coluna é um dos principais alvos. Não é à toa que, em momentos de estresse, as costas ficam rígidas, como se você estivesse carregando o mundo nas costas. Talvez seja hora de parar, respirar fundo e, quem sabe, fazer aquela aula de yoga que você vem adiando.

‌



Carregando o mundo, literalmente

Você já viu quantas coisas carrega na sua mochila ou bolsa? Livros, laptop, garrafa d’água, fones de ouvido, lanche, vida pessoal, frustrações... Não é surpresa que sua coluna reclame! Reduza o peso e distribua melhor a carga. Sua coluna vai te agradecer.

O que podemos fazer?

Agora que você já identificou alguns hábitos que estão colaborando para as dores na coluna (e no pescoço), é hora de agir! Preste atenção à sua postura, movimente-se mais, escolha bem sua cadeira de trabalho, levante o celular até a altura dos olhos e, principalmente, não carregue mais peso do que deveria — nem nas costas, nem na vida.

‌



Chegou a hora da salvação e quem vai nos dar uma CONSULTA GRÁTIS nesse poste é um médico super didático, neurocirurgião especialista em coluna:

DR. LUCAS VASCONCELLOS

1. Quais são os principais fatores que contribuem para problemas na coluna vertebral?

Os principais fatores são sobrepeso, impactos, má postura e falta de atividade física. Estes devem ser trabalhados para evitarmos a degeneração da coluna, as dores e a falta de qualidade de vida a longo prazo.

2. Quais são os melhores exercícios e práticas para fortalecer a coluna e prevenir lesões?

Os melhores exercícios são aqueles que você goste, que te deem prazer e que você pratique regularmente. Sempre recomendamos sair do sedentarismo, ou seja, fazer atividade física pelo menos 30 minutos três vezes por semana. Especificamente, as atividades devem ser de fortalecimento e condicionamento físico, evitando os impactos.

3. Qual é a postura correta ao sentar, ficar de pé e ao levantar objetos pesados para evitar danos à coluna?

A posição correta ao sentar é sempre com o bumbum mais ao fundo da cadeira, as pernas retas e nada de perna cruzada. Ao levantar, deve-se colocar força na coxa, flexionar o joelho e manter a coluna reta para evitar grandes flexões e cargas na coluna lombar pelo sobrepeso.

4. Quais são os sinais de alerta de que minha coluna pode estar enfrentando problemas? E quais os primeiros passos para tratá-los?

Os sinais de alerta para problemas na coluna incluem dor, especialmente dor crônica por mais de 15 dias; formigamento crônico que dura semanas e não melhora, tanto nos braços quanto nas pernas; e perda de força, que é uma urgência e requer a procura imediata de um especialista em coluna. Todos esses sintomas devem ser tratados pelo especialista o mais brevemente possível para evitar problemas mais graves e conseguir um bom tratamento conservador, evitando assim as cirurgias.

5. Quando devo procurar um especialista em dor nas costas em vez de tratar os sintomas em casa?

Sempre. Nunca se automedique ou se autotratar; sempre busque a orientação de um médico especialista em coluna. O trabalho será muito melhor, o diagnóstico será mais preciso e a chance de sucesso no tratamento será muito maior.

6. Quiropraxia é um bom tratamento para dores na coluna? Quais são os cuidados?

A quiropraxia é um bom tratamento para dores na coluna e problemas de hérnia. No entanto, não é o único. Existem outros tratamentos como fisioterapia, acupuntura, pilates e mesmo a academia. É importante a avaliação do especialista para indicar a quiropraxia ou qualquer outro tratamento paliativo adequado para cuidar da coluna e obter o melhor resultado.

E lembre-se: o sofá não é seu inimigo, mas também não é seu terapeuta. Levanta daí, faça uma boa caminhada, e quem sabe sua coluna pare de reclamar tanto quanto aquele tio do churrasco.

Até o próximo texto! E se for sentar para ler, lembre-se: coluna reta, celular na altura dos olhos e alongue esse pescoço!

