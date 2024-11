Desafios de autocuidado para pregar no espelho (e no coração!) Dicas de como não esquecer de fazer coisas importantes a si mesmo Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 04/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pequenos gestos têm o poder de transformar um dia, uma semana, e até nossos hábitos a longo prazo imagem criada por IA Dall-e

Quem disse que cuidar de si precisa ser uma missão complexa? Às vezes, os pequenos gestos têm o poder de transformar um dia, uma semana, e até nossos hábitos a longo prazo. E o melhor de tudo? Você pode fazer isso de um jeito leve, simples e até divertido!

Hoje, o Meu Umbigo traz alguns desafios rápidos e fáceis de autocuidado para pregar no espelho – e transformar em rotina. Pensando aqui enquanto escrevia, me deparei com alguns que vou começar a colocar em prática com mais frequência. Vamos juntos?

1. Desafio do copão de água ao acordar (esse eu já faço)

Antes mesmo de correr para o café, que tal um copão de água para começar o dia com hidratação? A água limpa o organismo, reenergiza e te prepara para encarar o mundo e até te desperta. Pregue essa ideia no espelho e torne-a um ritual diário de amor por você.

2. Desafio dos 3 minutos de alongamento matinal (check)

Não precisa virar um mestre da ioga! É só espreguiçar bem os braços, girar os ombros e dar aquela esticada nas pernas. O corpo fica desperto, mais disposto, e você começa o dia com energia. Imagine-se ganhando esses três minutinhos só para você, a cada manhã!

‌



3. Desafio de um momento de respiração ao longo do dia (preciso melhorar)

Em algum ponto do dia, pare e respire fundo – profundamente e de verdade. Inspirar e expirar, sentir o ar enchendo os pulmões e acalmando a mente. Não precisa de muito tempo, mas os benefícios são instantâneos e te ajudam a dar uma pausa na rotina.

4. Desafio da gratidão no espelho (check)

Toda vez que for ao banheiro, diga uma coisa pela qual você é grato. Se tiver vergonha, fale pra você mesmo em pensamento. Pode ser qualquer coisa, do café quentinho até aquele amigo que te fez rir. Expressar gratidão pode parecer simples, mas ajuda a ver o lado bom das coisas e eleva o astral no ato.

‌



5. Desafio dos minutinhos de sol (estou muito em débito com esse)

Tire uns minutos para sair e sentir a luz do sol na pele – mesmo que só por um instante. A vitamina D é essencial e o contato com a natureza pode mudar nosso humor instantaneamente. Quando eu era bem pequenininha, minhas pernas entortaram por falta de vitamina D e melhorou com vitamina e tomando sol. Contarei em detalhes em outro post. Então, bora pegar um solzinho e renovar as energias!

6. Desafio do “tira 5 minutos para o que gosta” (isso eu faço, mas dá pra melhorar)

Pegue 5 minutos só para você, fazendo algo de que gosta. Seja ouvir sua música favorita, ler um trecho de um livro, ou só admirar o céu. Criar esses pequenos oásis diários vai te fazer muito bem.

‌



7. Desafio do post-it positivo

Escreva uma frase inspiradora ou uma mensagem motivacional e cole no espelho. Pode ser uma palavra de carinho, um elogio para si mesmo ou uma meta positiva para o dia. Aqui vai uma frase do Martin Luther King que vale pra vida: “Ninguém montará em cima de nós se não nos curvarmos". Busque uma frase por dia e tente segui-la e se você criar uma, compartilhe conosco no insta @meu1bigo

8. Desafio do desconectar-se do celular (faço muito)

Adoro colocar ele pra carregar e dar uma esquecida nele e outra hora que fico sem o aparelho é quando vou levar os doguinhos pra passear. Tire alguns minutos longe do celular, seja antes de dormir ou logo ao acordar. Reserve esse momento só para você, para desconectar do mundo e focar no que te faz bem. Essa pausa no “tempo online” é renovadora!

Coloque esses desafios no espelho e… divirta-se!

Esses desafios são como lembretes de autocuidado, para que cada vez que você se veja no espelho, lembre-se de cuidar de quem mais importa: você! E o melhor de tudo é que cada um desses pequenos gestos pode ser adaptado e reinventado a cada dia. Cuide-se, mime-se e aproveite cada momento – afinal, o seu umbigo merece!

Gostou? Compartilhe

Tem alguma outra ideia do que pregar no espelho? Divina conosco no Instagram.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.