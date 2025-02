Look para Carnaval? Temos! Veja dicas para arrasar sem sofrer com desconforto Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Carnaval chegando e aquela dúvida cruel: como arrasar no look, sem parecer que você entrou em um concurso de “fantasia mais apertada do bloco”? A gente ama um glitter, uma purpurina, mas ninguém merece sofrer de calor, dor nos pés ou arrependimento depois de algumas horas de folia, né? Então, bora montar um look que te faça brilhar — mas sem o drama! Aqui vão as dicas para você ficar no estilo, mas sem perder o conforto (porque a única dor que você vai ter no Carnaval é de tanto rir, não de calçado).

imagem criada por IA/ Leonardo.ai

1. Roupas Leves: Porque ninguém vai te julgar por não usar jeans justo no bloco

Olha, vamos ser realistas: no Carnaval, a regra é “quanto menos tecido, melhor”, mas no bom sentido, ok? Escolha roupas leves, que te deixem dançar até o chão sem se preocupar se vai rasgar ou ficar suada. Vai de vestido soltinho, macaquinho confortável, shortinho básico ou até aquele body que parece feito para você fazer coreografia de axé até o fim do bloco. Mas, por favor, nada de peças apertadas que vão fazer você parecer um pacote de presente enrolado em fio de luz. O objetivo é curtir, não passar mal!

Dica de ouro: meia calça arrastão deixa o look descolado e não te esquenta!

‌



2. Calçados Confortáveis: Ou você prefere ser aquele ser humano que cai no meio do samba?

Primeiro, vamos deixar claro: se você chegar no bloco com salto, as chances de você ser a “sombra do pernilongo” são altíssimas. Calma, não estamos dizendo para você sair por aí com chinelo de dedo (a menos que você seja uma pessoa muito corajosa). Mas, se você quer curtir o bloco, escolha algo confortável e prático: tênis, sapatilha, mas algo fechado porque ninguém merece levar um pisão... coisas que permitem pular, dançar e correr atrás do trio sem medo de virar a estrela de um meme caindo no meio da multidão. Seus pés vão agradecer!

‌



3. Acessórios: Brilho e diversão com toque de “Eu sou a dona do bloco”

Acessório é vida, mas nada de exagerar, ok? Não estamos no desfile da escola de samba (a menos que esteja, e se for, nos avise, queremos ver!). Aposte em tiaras com glitter, óculos engraçados (porque você vai tirar mil fotos)e colares de penas (porque Carnaval é sobre estilo, mas também sobre diversão). Não vá com uma bolsa de 10kg porque, convenhamos, o único peso que queremos carregar é o de tanta energia positiva, e não o da sua mala de “sobrevivência”.

‌



Dica de ouro: inclua boné ou chapéu no seu look. Vai te proteger do sol e se chover não vai ficar descabelada.

4. O Look ideal para cada tipo de bloco (Sim, aquele bloco de rua também merece estilo)

Se você vai para um bloco de rua (porque, convenhamos, quem não ama um bom bloco de rua?), a ideia é se jogar no look confortável e livre. Escolha aquele short jeans que combina com tudo (inclusive com os confetes), ou um cropped básico com aquele brilho (porque sim, brilho é essencial). Agora, se o destino é um baile, você pode ousar mais: um vestido de festa? Pode ser! Só não exagere nos saltos ou no look “vestido de princesa”. Lembre-se, o Carnaval é sobre ser você mesma, e não sobre estar desconfortável.

5. O Melhor de Todos: Cores, Brilho e Mais Cores!

Carnaval não é para quem tem medo de ser visto, então se joga nas cores! Brilho é obrigatório (e quem disser que não, está mentindo). Se você for do time “menos é mais”, pelo menos tente fazer um olho com glitter ou uma boca super colorida. E se você for do time “faço o sol parecer apagado”, é só caprichar nos acessórios e sair toda iluminada! O importante é brilhar mais que o bloco, sem medo de ser feliz — e sem gastar o dia inteiro retocando maquiagem, claro.

6. A Maquiagem: Se O Glitter Não Escorrer, Foi Carnaval de Verdade

Por fim, a maquiagem. Aqui a gente quer o glamour, mas sem o drama. Vai de um delineado colorido, um iluminador poderoso (porque se brilhar no Carnaval, brilha com força!), e claro, glitter (se a sua cara não for de glitter, vamos dar um jeitinho!). A base? De longa duração, porque você não vai querer parecer um panda derretendo depois de dançar no calor do Rio de Janeiro ou Salvador, né? Lembre-se: Carnaval é alegria, e sua maquiagem tem que acompanhar essa vibe!

E aí, prontíssima para arrasar sem sofrimento? O look perfeito de Carnaval é aquele que te faz se sentir incrível, com o pé no chão (sem saltos que machucam) e o coração leve. O resto é só pura diversão, glitter e risadas! Porque, no final, quem brilha no Carnaval é você — e não a dor nos pés ou o cabelo derretido.

Agora sim, pronta para curtir com estilo e conforto! Quem disse que não dá para ser fabulosa sem sofrer? ✨💃🎉

