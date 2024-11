Poder do pensamento: você é o que você pensa Como seus pensamentos moldam o cérebro e influenciam sua vida, segundo a neurociência Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 25/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 02h00 ) twitter

Ah, o pensamento... aquele papo mental que nunca para, cheio de ideias, preocupações e, às vezes, aquela trilha sonora aleatória que nem você sabe de onde veio. Mas será que já parou para pensar (irônico, eu sei) no poder que seus pensamentos têm? A neurociência diz que o cérebro é tipo uma grande máquina que adora obedecer ordens. E adivinha quem dá essas ordens? Isso mesmo, você e sua cabeça cheia de “e se?”

Pensamentos positivos: o melhor combustível para o cérebro

De acordo com os cientistas, quando você tem pensamentos positivos, seu cérebro fica tão feliz que começa a liberar dopamina e serotonina – os famosos “hormônios da felicidade”.

É como se o seu cérebro estivesse te dizendo: “Aí sim, manda mais disso!” Resultado? Você se sente motivado, mais criativo e até mais saudável. É tipo a dieta fitness da mente: com pensamentos positivos, tudo flui melhor.

Um exemplo clássico: já reparou como é mais fácil levantar da cama quando você pensa algo animador, tipo “hoje vou tomar aquele café maravilhoso”? A ciência explica: o pensamento positivo ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa. Ou seja, até o café ganha status de prêmio!

Na maioria das vezes eu sou otimista, mesmo quando as coisas não saem como eu quero.

Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo e que me fez ver o lado bom nas coisas ruins: eu trabalhava no Show do Tom com o Tom Cavalcante e um dia peguei minha bolsa e já estava indo embora me encontrar com uma amiga em um restaurante e me falaram que o Tom queria falar sobre o programa.

Na minha cabeça eu fui reclamando por dentro, porque odeio deixar as pessoas esperando, e ficamos ali batendo papo uns 10 ou 15 minutos, talvez. Na real é que não era nada de tão urgente, mas já foi, já estava atrasada mesmo e fui para o estacionamento onde eu parava o carro.

Já era umas 19h30. Quando cheguei no estacionamento, os manobristas estavam saindo do porta-malas, porque tinham acabado de ser assaltado. Ou seja, se eu tivesse inventado uma história e ido embora, teria chegado lá enquanto os assaltantes estavam lá. Moral da história: às vezes algo ruim te livra de algo pior.

Pensamentos negativos: os sabotadores do bem-estar

Agora, vamos falar daquelas tempestades mentais que às vezes insistem em aparecer. Pensamentos negativos não são só chatos – eles literalmente mexem com seu corpo.

Quando você fica se martirizando, preocupado ou imaginando o pior, seu cérebro ativa o modo “alerta vermelho” e manda liberar cortisol, o hormônio do estresse. É tipo aquele colega no trabalho que faz drama por tudo.

Tenho uma experiência com pensamentos ruins também. Uma vez, fui com uns amigos para o interior de São Paulo para um show. Ainda em São Paulo, o carro já começou a falhar, acho que eu tinha colocado gasolina “batizada”.

Já fiquei com aquela reclamação interna na minha cabeça. Tudo ok, fomos ao show, sem intercorrências, mas quando saímos o pneu do carro estava furado.

Pensa você cansada, só querendo ir dormir e ter de trocar o pneu de madrugada. Ok, vamos lá, reclamando, mas vamos lá. Quando abri o porta-malas, percebi que tinham trocado o estepe novo do carro por um pneu careca. Jura mesmo?

Não faltava mais nada acontecer, até porque teria de trocar o pneu no domingo, já que não poderia viajar com um pneu naquele estado. Vamos dormir e no dia seguinte, quando acordo, o carro tinha sido arrombado e tinham levado a frente do toca CD (sim, faz tempo kkkk, você sabe o que é isso?)

E tem mais: ficar nesse ciclo de negatividade pode bagunçar seu sono, sua memória e até sua paciência com o mundo. O pior? O cérebro começa a achar que isso é normal e cria um padrão. Aí já viu, né? Fica difícil sair desse looping.

Questão do dia: Pensamento negativo atrai coisas negativas?

Para entendermos mais a fundo essas questões, na nossa CONSULTA GRÁTIS de hoje temos o terapeuta e escritor, graduado em neurociência e comportamento pela PUC, William Sanches.

William Sanches Bernardo Coelho

1. Como os pensamentos positivos e negativos influenciam no nosso corpo?

Os pensamentos têm um impacto direto no funcionamento do corpo, influenciando tanto a saúde física quanto emocional. Isso ocorre porque os pensamentos ativam respostas químicas e hormonais no organismo. Vou te dar dois exemplos.

O pensamento positivo ajuda na redução do estresse porque pensamentos positivos estimulam a liberação de hormônios como a serotonina, a dopamina e a endorfina, que promovem relaxamento e bem-estar.

Vou te dar 3 Dicas para Manter a Serotonina e a Dopamina em Equilíbrio:

1. Pratique Exercícios Físicos: Atividades como caminhadas, corrida ou ioga estimulam a liberação de dopamina e serotonina, melhorando o humor e a motivação.

2. Alimente-se Bem: Inclua alimentos ricos em triptofano (como bananas, chocolate amargo e sementes) para a serotonina e tirosina (como abacate, nozes e peixe) para a dopamina.

3. Cultive Gratidão e Conexões Positivas: Pratique a gratidão diariamente e mantenha interações sociais significativas, pois ambos promovem o bem-estar e a liberação desses hormônios.

Já o negativo pode causar tensão muscular, por exemplo, gerando tensões crônicas nos músculos, resultando em dores e desconfortos físicos. O lado bom disso é que podemos escolher os pensamentos que ficarão.

Eles chegam e podem ser bem vindos e ficarem ou serem reprogramados. É como aquela visita chata que a gente quer que vá embora logo. Pare de dar atenção.

2. O que é a neuroplasticidade e como ela está relacionada à mudança de padrões de pensamento?

A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida. São como estradas velhas que não queremos mais passar, elas vão deixando de existir.

Essa habilidade permite que o cérebro mude sua estrutura e funcionamento em resposta a experiências, aprendizagens e comportamentos.

Significa que o cérebro é maleável e pode ser “reprogramado” para adotar novos padrões de pensamento, emoções e hábitos.

3. É possível “treinar” o cérebro para pensar de forma mais positiva? Como isso funciona na prática?

A boa notícia é: SIM! O treinamento do cérebro ocorre por meio da repetição de estímulos positivos que criam e fortalecem conexões neurais associadas ao otimismo e à resiliência.

Ao mesmo tempo, conexões neurais relacionadas a pensamentos negativos enfraquecem por falta de uso. Isso é possível porque o cérebro prioriza aquilo que recebe mais atenção.

Use mais gratidão ao invés da reclamação. Use mais afirmações positivas ao invés de frase negativas e pesadas.

4. Até que ponto o pensamento positivo pode impactar a saúde física?

O pensamento positivo impacta a saúde física ao reduzir o estresse, fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde cardiovascular. Ele acelera a recuperação de doenças, diminui dores e melhora o sono. Embora poderoso, deve ser usado como complemento, aliado a hábitos saudáveis e cuidados médicos.

5. Há ligação comprovada entre mente otimista e longevidade?

Sim, há ligação comprovada entre uma mente otimista e a longevidade. Estudos científicos mostram que pessoas otimistas tendem a viver mais devido a fatores como menor nível de estresse, saúde cardiovascular melhorada, sistema imunológico fortalecido e adoção de hábitos saudáveis. O otimismo também está associado a uma melhor resiliência emocional, o que ajuda a lidar com adversidades de maneira mais equilibrada, reduzindo o impacto de doenças crônicas e promovendo qualidade de vida. Quem você vê sorrindo mais: o positivo ou o pessimista?

Até o brilho da pessoa é diferente!

6 . Como posso transformar meu pessimismo em otimismo?

Mais do que uma resposta eu quero te dar 3 dicas práticas para te ajudar no dia a dia.

Todos nós temos um padrão de vida que nos trouxe até aqui, podemos começar a fazer coisas novas e experiências e ver os resultados. Que tal?

3 Exemplos Práticos para Transformar o Pessimismo em Otimismo no Dia a Dia:

1. Pratique a Gratidão:

Parece bobagem, mas não é. Reserve alguns minutos ao acordar ou antes de dormir para listar 3 coisas pelas quais você é grato. Isso redireciona o foco para aspectos positivos da vida, reduzindo pensamentos negativos.

2. Reformule Pensamentos Negativos:

Quando surgir um pensamento pessimista, pergunte-se: “Como posso ver isso de forma diferente?” Por exemplo, em vez de pensar “Eu nunca vou conseguir”, substitua por “Eu ainda estou aprendendo e posso melhorar”.

3. Cercar-se de Estímulos Positivos:

Leia livros inspiradores, consuma conteúdos motivacionais ou passe mais tempo com pessoas que têm uma visão otimista da vida. O ambiente influencia diretamente seus pensamentos e atitudes. Converse sobre que esta dando certo e não sobre os problemas que te cercam. Lembre-se: você não é o seu problema.

A pergunta que fica é: no que você tem colocado mais atenção?

Afinal, o pensamento tem mesmo poder?

A ciência comprova: sim, mas com limites. Pensar positivo não vai fazer um milhão cair no seu colo, mas pode te ajudar a criar um ambiente mental mais saudável para conquistar seus objetivos. Da mesma forma, pensamentos negativos não atraem desastres, mas podem tornar a caminhada mais pesada.

Então, da próxima vez que sua mente começar a viajar, lembre-se: você é o capitão desse navio cerebral. E a rota que você escolher – positiva ou negativa – faz toda a diferença na sua viagem. Que tal treinar o cérebro para navegar por águas mais tranquilas? O poder é todo seu.

Gostou, meu umbigueiro? Mande esse texto para aquele amigo ou parente que só reclama da vida e ajude-o a ter uma vida mais leve e saudável.

Até o próximo!!!

