Recomeçar cansa, mas estagnar adoece Recomeçar é sinal de força não de fracasso Meu Umbigo|Thais Angelucci 21/04/2025 - 02h00

imagem gerada por IA Dall-e imagem gerada por IA Dall-e

Durante a vida, a gente passa por vários recomeços: quando a gente muda de escola, quando a gente sai de um trabalho ou encerra um relacionamento e por aí vai.

Mas como encarar o fim de um ciclo que a gente já estava acostumada e ir para um universo novo?

Quando era uma coisa que a gente queria, é menos traumático, é até motivador às vezes. Mas e quando algo acaba sem a gente querer? Como recomeçar?

Tem dias em que tudo parece estar empacado. Você acorda, escova os dentes no automático, abre o celular com o mesmo tédio de sempre, responde “tudo bem” por instinto — mas sabe, lá no fundo, que não tá tudo bem coisa nenhuma.

‌



E aí vem aquele pensamento traiçoeiro: “acho que não tenho mais força pra recomeçar...”

Mas vou te contar uma coisa: recomeçar cansa mesmo. Recomeçar exige coragem, exige energia, exige encarar o medo de tentar de novo e, quem sabe, falhar de novo. É levantar da areia depois de mais uma onda.

‌



Mas estagnar... Estagnar é diferente. É tipo ficar parado num lugar que já não é seu, usando uma roupa que não cabe mais, sustentando uma versão de si que só existe por costume. E isso adoece. Lentamente. Silenciosamente. Sem aviso de notificação.

Recomeçar não precisa ser rápido

‌



Não precisa ter trilha sonora.

Não precisa anunciar nas redes.

Não precisa nem saber exatamente pra onde ir.

Recomeçar pode ser sutil: Uma decisão pequena.

Uma conversa adiada.

Um sim dito com medo.

Um não dito com alívio.

Recomeçar pode ser levantar com um pouco mais de esperança e um pouco menos de cobrança.

Mas saiba que a vida é feita de escolhas e você que escolhe como a sua vida vai ser. Se você vai arregaçar as mangas e batalhar ou se vai ficar sentada esperando um milagre bater à sua porta.

E se eu falhar de novo?

Tudo bem. Você já caiu outras vezes e segue aqui. Você não é só o resultado do que conseguiu — você é também o que tenta, o que insiste, o que não se deixa secar por dentro.

A vida não é uma linha reta. É mais uma dança torta entre dar passos e tropeçar. Mas, enquanto você estiver se movendo… tá vivo. Tá crescendo. Tá cuidando do seu umbigo.

Pense nisso.

Beijos e bora recomeçar porque você vai fazer o seu futuro ser melhor que o passado.

Até semana que vem.

