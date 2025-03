Refluxo: O incêndio interno que o bombeiro não apaga Descubra por que isso acontece e como evitar que seu estômago te sabote Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois de muitos pedidos dos umbigueiros, trouxe esse texto de presente pra você. Particularmente eu já tive queimação na garganta, mas não tenho refluxo e mesmo assim achei importante esse tema e se você já sentiu aquela sensação de estar sendo traído pelo próprio estômago? Aquela queimação que sobe pelo peito, trazendo um gostinho de lava vulcânica misturada com arrependimento? Pois bem, meu umbigueiro, você pode estar lidando com ele, o intrometido refluxo.

O refluxo gastroesofágico é como aquele colega inconveniente do trabalho que sempre aparece quando você menos espera – e nunca é bem-vindo. Você come algo delicioso, relaxa no sofá, e de repente... lá está ele, subindo como se tivesse um elevador VIP direto do seu estômago para o esôfago.

O que é o refluxo e por que ele insiste em nos atormentar?

Basicamente, o refluxo acontece quando o esfíncter esofágico inferior (um nome chique para uma válvula que deveria manter a comida no estômago) resolve tirar férias e deixa o ácido gástrico subir até onde não deveria. Isso causa aquela sensação de queimação e faz você se arrepender de ter comido aquele hambúrguer duplo com milkshake às 11 da noite.

E não pense que só comida pesa na consciência, não! O refluxo adora se manifestar nos momentos mais inoportunos:

‌



Quando você deita e percebe que virou uma fonte de lava gástrica.

Depois de um belo café da manhã reforçado, porque o ácido decidiu fazer um tour pela sua garganta.

Durante reuniões importantes, quando você tenta disfarçar aquela arrotadinha ácida como se nada tivesse acontecido.

Como manter o refluxo longe da sua vida?

Infelizmente, não dá para simplesmente bloquear o refluxo no WhatsApp e fingir que ele não existe. Mas algumas estratégias ajudam a evitar esse visitante indesejado:

✔️ Evite comidas muito gordurosas, frituras e café em excesso (sim, dói no coração, mas é a verdade!).

‌



✔️ Não coma e deite logo em seguida, a gravidade não trabalha a seu favor nesse caso.

✔️ Reduza o estresse – porque até seu estômago fica ansioso com a vida moderna.

‌



✔️ Controle o peso, porque o excesso de peso pode pressionar seu estômago e facilitar o refluxo.

✔️ Considere elevar a cabeceira da cama – não, não precisa dormir sentado, mas um ângulo maior pode ajudar.

Consulta grátis com o gastrocirurgião Dr. Eduardo Grecco

1. Além da queimação, quais são os sinais menos conhecidos do refluxo?

Dor no peito, que pode ser confundida com um infarto e outros sintomas atípicos são tosse, rouquidão, dor de cabeça e pigarro

2. É verdade que certos alimentos podem ajudar a controlar o refluxo, ou isso é mito?

Não tem alimento que melhora, mas tem alimentos que pioram e devem ser evitados como: frituras (gordura aumenta a acidez do estômago); café, chocolate e álcool são grandes vilões pois inibem a musculatura do esfíncter esofágico e são irritantes gástricos. Além de evitar esse alimentos o fumo é prejudicial devido à nicotina e à fumaça quente.

3. Tomar leite realmente melhora a sensação de queimação, ou só mascara o problema?

4. Quando o refluxo deixa de ser só um incômodo e passa a ser algo realmente grave?

Se não tratado de forma adequada, o quadro pode se agravar para um câncer.

5. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar aliviar os sintomas?

O maior erro é a automedicação. As pessoas mascaram os sintomas tomando medicação, mas acabam não fazendo um tratamento adequado e o quadro pode se agravar.

6. Refluxo tem cura?

Refluxo não tem cura, mas tem controle e depende do comportamento do paciente e de um acompanhamento médico adequado e tratamento com medicamentos.

Depois dessa aula, espero que você se alimente bem para evitar ter problemas de saúde.

beijinhos até a próxima semana.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.