TDAH em adultos: quando a mente é um tabuleiro de xadrez... durante um furacão! É possível melhorar o foco e organizar o caos com algumas estratégias como dividir tarefas, usar tecnologia e praticar exercícios Meu Umbigo|Do R7 14/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 02h00 )

TDAH: quando a mente é um tabuleiro de xadrez no meio de um furacão

Imagine o seguinte cenário: você está no trabalho, concentradíssimo no seu projeto... até que não está mais. De repente, percebe que está checando o WhatsApp, lembrando daquele aniversário de 2005 e pensando se um panda conseguiria andar de bicicleta. Calma, você não está sozinho – bem-vindo ao clube dos adultos com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), onde foco é uma palavra que parece ter sido inventada só para confundir!

Mas adulto também pode ter TDAH?

Sim, meu caro leitor! O TDAH não é um clubinho exclusivo das crianças que esquecem os cadernos na escola. Na verdade, muita gente chega à vida adulta sem saber que faz parte do “time dos distraídos”. O problema é que o dia a dia de um adulto é cheio de boletos, e parece que o TDAH adora tornar as tarefas mais simples em uma verdadeira maratona.

A desordem das tarefas diárias

Você já foi até a cozinha buscar algo, mas no meio do caminho decidiu reorganizar a prateleira, fazer uma lista mental das próximas férias, e, claro, esqueceu completamente o que ia fazer? Isso é basicamente o TDAH falando: “vamos adicionar um pouquinho de caos na sua rotina, só para manter as coisas interessantes!”

Organizar o dia a dia com TDAH é tipo participar de um jogo de xadrez... durante um furacão. Sua mente pula de uma coisa para outra como uma criança em um parque de diversões. A cada novo estímulo, uma nova missão – mas terminar alguma delas? Aí já é pedir demais.

‌



Hiperfoco: o superpoder oculto

Agora, nem tudo é bagunça. O TDAH também tem seu superpoder secreto: o hiperfoco. Isso mesmo! Em alguns momentos, você vai encontrar algo tão interessante que o mundo ao redor deixa de existir.

Podem estar explodindo fogos de artifício, ter começado a Terceira Guerra Mundial, mas você vai continuar ali, colado naquela série, naquele projeto ou naquele novo hobby que parece ter virado a missão da sua vida.

‌



O problema é que, às vezes, esse hiperfoco aparece nas horas mais inconvenientes, como quando você deveria estar respondendo e-mails urgentes e, em vez disso, está maratonando vídeos de como abrir um coco com as mãos.

Listas? Sim. Cumpri-las? Aí já é outro papo

Ah, as listas de tarefas! São o sonho de organização para alguns, mas para quem tem TDAH, são como a lista de compras que você faz e sempre esquece em casa.

‌



Você se senta todo determinado a ser produtivo, escreve tudo o que precisa fazer... e então surge a notificação do Instagram. Em cinco minutos, você está pesquisando receitas de bolo de cenoura sem glúten (mesmo que não tenha intolerância) e esqueceu completamente que tinha uma reunião importante.

Dicas para “sobreviver” com TDAH na vida adulta

Agora, é claro, não podemos só rir do caos – tem jeito de tornar a vida um pouquinho mais organizada (ou, pelo menos, tentar). Aqui vão algumas dicas para manter o foco (pelo menos por alguns minutos):

Tecnologia é sua amiga (quando não é sua inimiga): Aplicativos de produtividade, lembretes no celular, alarmes – vale tudo para te puxar de volta ao mundo real. Divida as tarefas: Em vez de pensar que precisa limpar a casa toda, comece pela cozinha. Pequenos passos, grandes vitórias. Pausas programadas: Ao invés de tentar se forçar a ficar horas concentrado (boa sorte!), faça pausas curtas a cada 30-45 minutos. Isso ajuda a evitar que sua mente escape para Marte. Exercícios físicos: Movimentar o corpo ajuda a gastar a energia extra e a melhorar o foco. Além disso, quem disse que correr atrás dos pensamentos não vale como treino?

Agora, bora pra “CONSULTA GRÁTIS” com a psicóloga top, Amanda Rangel, que vai esclarecer um pouco mais sobre esse mundinho bagunçado que quem sofre ou convive com alguém que tem TDAH.

Como é possível diagnosticar TDAH em adultos? Quais são os principais sinais que diferenciam o TDAH em adultos do comportamento comum de distração?

O diagnóstico é feito por profissionais de saúde mental e envolve observar sintomas como dificuldade constante de concentração, desorganização, impulsividade e esquecimento. Ao contrário da distração comum, esses sintomas são crônicos, persistem desde a infância e impactam várias áreas da vida, como trabalho e relacionamentos.

O TDAH pode se manifestar de forma diferente em adultos comparado a crianças? Quais são as principais diferenças nos sintomas?

Sim, em adultos, a hiperatividade tende a ser interna (sensação de inquietação), enquanto em crianças é mais visível (inquietude física). Além disso, a desatenção em adultos afeta mais a gestão de tempo e compromissos, e os problemas emocionais, como ansiedade e depressão, podem ser mais evidentes.

Quais são os principais impactos do TDAH na vida profissional de um adulto? Como isso afeta a produtividade e a organização no trabalho?

O TDAH pode causar distração, procrastinação, desorganização e impulsividade, dificultando a conclusão de tarefas e o cumprimento de prazos. Também afeta a capacidade de priorizar atividades, resultando em baixa produtividade e conflitos no ambiente de trabalho.

O que é o hiperfoco e como ele se relaciona com o TDAH? Por que algumas pessoas com TDAH têm períodos intensos de hiperconcentração?

Hiperfoco é uma concentração intensa em atividades muito interessantes, onde a pessoa perde a noção do tempo. Apesar de parecer contraditório, o hiperfoco é comum no TDAH, devido à dificuldade de regular a atenção, o que pode levar a extremos: dificuldade de focar em tarefas tediosas ou hiperconcentração em tarefas estimulantes.

Quais são as comorbidades mais comuns associadas ao TDAH em adultos? Ansiedade e depressão são mais frequentes em pessoas com TDAH?

Sim, ansiedade e depressão são comorbidades comuns em adultos com TDAH, além de transtornos do sono, abuso de substâncias e transtornos alimentares, que podem complicar o diagnóstico e o tratamento.

Quais estratégias psicológicas podem ajudar adultos com TDAH a lidar com a desorganização e a procrastinação? Terapias comportamentais são eficazes nesse caso?

Sim, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é eficaz para modificar padrões de pensamento, melhorar a organização e combater a procrastinação. Outras abordagens, como mindfulness, também são úteis.

O uso da tecnologia pode ajudar ou atrapalhar quem tem TDAH? Aplicativos de organização e lembretes são recomendados, ou podem ser mais uma distração?

A tecnologia pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Aplicativos de organização e lembretes são úteis, mas dispositivos eletrônicos também podem ser fonte de distração, o que agrava os sintomas.

Como o exercício físico pode ajudar adultos com TDAH a manter o foco? Existe algum tipo de atividade física que seja mais indicada para quem tem TDAH?

O exercício físico melhora a concentração ao liberar neurotransmissores como dopamina e serotonina. Atividades aeróbicas, yoga e treinamento de força são especialmente eficazes. Além disso, exercícios reduzem a ansiedade e melhoram a qualidade do sono.

A alimentação pode influenciar nos sintomas do TDAH?

Sim, uma alimentação rica em ômega-3, zinco e proteínas pode melhorar a concentração. Evitar alimentos ricos em açúcar e aditivos artificiais também ajuda a controlar os sintomas.

Conclusão: um mundo de caos divertido!

Ter TDAH na vida adulta é como ter um passaporte vitalício para o país da distração. Mas você pode deixar com que isso não seja um tormento e com um toque de bom humor e algumas estratégias, é possível se virar. Afinal, pra tudo dá-se um jeito, menos para a morte, como dizia minha avó.

Lembre-se: entre um projeto não finalizado e outro, você ainda é capaz de fazer coisas incríveis – às vezes até com mais criatividade que os “super focados”.

Aliás, quer começar com organização? Leia nosso texto sobre DESAPEGO da semana passada que está divertido e vai te dar dicas de como te ajudar a se livrar das tranqueiras, arrumar a casa e não virar um personagem da série Acumuladores que passa na RECORD.

