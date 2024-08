Vermes e Parasitas: Quando o Seu Corpo Vira um Resort de Luxo para Hóspedes Indesejados Identifique, previna e trate esses invasores da sua saúde Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 05/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 02h00 ) ‌



Se você achava que autocuidado se resumia a skincare e uma alimentação balanceada, é melhor se preparar: hoje vamos falar sobre uma parte do autocuidado que ninguém menciona, mas que todo mundo deveria. Sim, estamos falando de vermes e parasitas, aqueles hóspedes inconvenientes que insistem em transformar seu corpo num resort cinco estrelas sem pagar diária. Então, puxe uma cadeira, pegue um chá de boldo e venha rir (e aprender) sobre esses inquilinos.

Mas antes vou contar o porquê desse assunto. Quando eu era criança, e faz tempo, todo ano minha mãe dava remédio de verme pra mim e para meus 4 irmãos e não sei se, por conta disso, da genética, ou do Biotônico Fontoura batido com Emulsão de Scotch, mas dificilmente ficávamos doentes. Lá se foram mais de 30 anos e nunca mais fiz exame de fezes ou tomei remédio contra vermes e parasitas até que, esse ano, em um de meus exames de sangue, meu ferro abaixou muito, além de fazer a reposição do ferro, eu li que a baixa de ferro pode ter ligação com parasitas no organismo e aí me lembrei dessa fase da minha infância e pedi ao médico para me receitar o antiparasitário e resolvi escrever esse texto. (semana que vem sai o resultado do exame de sangue eu eu atualizarei aqui pra ver se funcionou). E antes de torcer o nariz, continue lendo! Prometo que vou tentar deixar isso o mais engraçado e informativo possível.

Sintomas: Quando o Seu Corpo Dá Sinais

1. Cansaço Crônico: Se você acorda cansado mesmo depois de uma noite inteira de sono, talvez não seja só o seu trabalho que está te sugando. Parasitas como a Giardia podem causar uma fadiga inexplicável ao impedir a absorção de nutrientes essenciais como ferro e vitamina B12. Resultado? Você vira um zumbi sem necessidade de maquiagem de Halloween.

2. Problemas Digestivos: Constipação, diarreia, gases e inchaço podem ser sinais de que há algo se mexendo no seu intestino que não deveria estar lá. Vermes intestinais adoram se alojar no seu trato gastrointestinal, causando uma verdadeira bagunça. E não, não é só o feijão da vovó que causa isso.

4. Anemia e Perda de Peso: Parasitas como o ancilostomose, mais conhecido como amarelão, podem causar anemia ao se alimentarem do seu sangue, deixando você pálido e fraco. E se você está perdendo peso sem motivo aparente, talvez haja uma tênia no seu intestino se deliciando com todas as calorias que você deveria estar aproveitando.

5. Dores Musculares e nas Articulações: Se você sente dores que nem os analgésicos conseguem resolver, pode ser que seus músculos e articulações estejam abrigando parasitas. Triquinose, por exemplo, pode causar dores musculares intensas ao invadir os tecidos.

Uma observação importante é que muitas parasitoses têm poucos ou nenhum sintomas.

E quem nos ajudou com mais informações importantíssimas e faz parte da nossa Consulta Grátis, foi o médico infectologista e acupunturista membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA), Dr. Marcelo Neubauer.

Quais são os tipos mais comuns de vermes que podem infectar humanos?

Atualmente, as parasitoses intestinais mais comuns são: a Ascaridíase (lombriga), amebíase e giardíase.

Como os vermes e parasitas são transmitidos?

A maioria é transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados. Algumas por andar descalço em local contaminado com fezes humanas

Com que frequência devo fazer o exame de fezes?

Depende da situação. Normalmente, não há necessidade de fazer exames de fezes regularmente se você não apresenta sintomas e não tem fatores de risco conhecidos. Para quem come muito fora de casa o recomendado é 1x ao ano, 3 amostras. Como a positividade do exame é ruim, e o tratamento da maioria é feito com uma dose de remédio que tem poucos eventos adversos, alguns médicos, inclusive eu, preferem tratar 1 x ao ano do que colher exames. (Olha que ótima notícia! Você sabia disso?)

O que posso esperar durante o processo de coleta de amostras de fezes?

A coleta é feita em casa, usando um pote especial fornecido pelo laboratório. É importante colher as fezes antes que caia na água do vaso sanitário.

Qual é o tratamento mais eficaz para vermes e parasitas?

Depende do parasita e deve ser sempre indicado por médico. (Então já sabe, nada de ficar se automedicando)

Existem efeitos colaterais comuns dos medicamentos antiparasitários?

Para os mais comuns, efeitos mínimos.

É seguro tomar medicamentos antiparasitários preventivamente?

Não. Apenas sob recomendação médica.

Com que frequência devo tomar medicamentos para vermes como medida preventiva?

Sob recomendação médica, no máximo 1x por ano, para quem come muito na rua

Quais medidas posso tomar para prevenir infecções por vermes e parasitas?

Lavar sempre bem as mãos e alimentos. Não comer alimentos de procedência duvidosa, não andar descalço no mato, higienizar bem as mãos e os alimentos, evitar alimentos crus.

Existe alguma condição médica que me torne mais suscetível a infecções por vermes?

Não. Mas algumas condições médicas podem agravar a infecção por vermes sobretudo doenças ou tratamentos que reduzem a imunidade

Devo fazer exames de fezes com mais frequência se tenho contato frequente com animais?

Não! Não há transmissão de verminoses entre animais domésticos e o ser humano. (Olha que boa notícia!)

Vermes passam de pessoa pra pessoa?

Sim, por contaminação por fezes, ou por manipulação dos alimentos sem a devida higiene

Dica Umbigo de Ouro

Após tomar remédios para vermes, uma Dica Umbigo de Ouro é incorporar probióticos na sua dieta. Eles são conhecidos como as “boas bactérias” que ajudam a restaurar a flora intestinal. Tomar probióticos pode trazer vários benefícios, como:

Melhorar a digestão

Fortalecer o sistema imunológico

Prevenir problemas gastrointestinais, como diarreia e constipação

Aumentar a absorção de nutrientes

Então, depois de expulsar os invasores, é hora de chamar os bons moradores para casa! Iogurtes naturais, kefir, kombucha e suplementos específicos são ótimas opções para manter seu intestino funcionando como um relógio suíço.

Até a próxima, e lembre-se: um umbigo saudável é um umbigo feliz! 😄

