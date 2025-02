Neymar reestreia no Santos: um bom motivo para conhecer rolês incríveis com cerveja na Baixada Se você gosta de cerveja, não perca esses rolês incríveis na Baixada Santista! Na Mesa com Cerveja|Leopoldo de MoraesOpens in new window 05/02/2025 - 15h57 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h57 ) twitter

Hoje é dia de festa para os torcedores do Peixe Flickr/Ercides Rodrigues

Fala, galera! Passando para lembrar que é quarta-feira, isso significa dia de Paulistão na RECORD e com transmissão exclusiva de Santos e Botafogo aqui no Portal R7, na companhia do time dos Desimpedidos e, claro, de uma boa gelada para acompanhar, porque, futebol e cerveja sempre é um golaço!

Hoje é dia de festa para os torcedores do Peixe. Seu maior reforço entra em campo e é nada mais nada menos que o retorno do menino Neymar Jr. A Baixada Santista está em festa e não sobraram ingressos para contar histórias.

Por falar em histórias, vai aí uma ótima! Existe um bar bem antigo, próximo à Vila Belmiro, que antes dos jogos do Santos a velha guarda histórica do time do Rei Pelé fazia o esquenta da partida.

Era muito comum encontrá-los no bar do Carlinhos, ou também em uma padaria que havia em frente ao portão 17. Já imaginou as resenhas numa mesa dessa, só craque de bola e com certeza de copo também!

‌



E para não perder o hábito, vai aí uma dica! Para quem vai à Baixada Santista e quer tomar uma diferente, deve conhecer a rota da cerveja artesanal. Existe um passeio guiado e são 6 cervejarias, vale a pena fazer esse rolêzinho. Saúde e bom jogo!

Rota da cerveja artesanal de Santos

Instagram: @rotadacervejadesantos

‌



ROTEIRO COMPLETO:

- Visita guiada completa pelas fábricas e explicação do processo de fabricação pelo mestre cervejeiro

‌



- Degustação de diferentes estilos de cerveja artesanal

- Duração: aprox. 4h / total (aprox. 40 min em cada cervejaria)

Bar do Carlinhos

Instagram: @bardocarlinhos1

R. Antonio Bento de Amorim, 38 - Vila Belmiro, Santos - SP, 11070-170

Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!

