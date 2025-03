Comida, bebida e drinks de graça no aeroporto? Saiba como acessar salas VIP Descubra como desfrutar esse benefício! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 26/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sala VIP Latam Lounge Divulgação Latam VIP Lounge

Com certeza você já observou como se alimentar no aeroporto é caro. Mas você sabia que existem várias formas de acessar salas VIP de graça nos aeroportos espalhados pelo mundo?

Se você é daqueles viajantes que gostam de usufruir de todos os benefícios a que tem direito, vem comigo que vou te mostrar como aproveitar essa delícia de oportunidade.

Confira abaixo todas as formas de utilizar as salas VIPs de aeroportos gratuitamente.

1 - Cartão de Crédito

Esta é a forma mais comum e popular de ter acesso às salas VIP de aeroportos gratuitamente. Muitos cartões das categorias Black e Infinite oferecem esse benefício, alguns de forma ilimitada ou com até 20 convidados por ano e outras que sequer cobram anuidade.

‌



Cada cartão tem as suas regras, suas políticas e números de acessos, de convidados e de salas disponíveis. Confira com o emissor do seu cartão, se você tem direito para aproveitar o máximo possível.

Alerta importante: alguns emissores te dão direito a um número de acessos/ano. No entanto, para que o benefício esteja ativo, é necessário ter um gasto específico na fatura anterior. Atente-se a isso, para não ficar frustrado na hora de acessar as salas VIPs. (Pri Mesiano)

Quais cartões de crédito oferecem acesso a salas VIP?

‌



Em geral os cartões VISA Black, VISA Infinite, Mastercard Black, Elo Nanquim, Elo Diners Club, American Express The Platinum Card e American Express The Centurion Card. Outros cartões também podem te dar acesso, por isso sempre verifique com o banco emissor, pois você pode ser surpreendido positivamente.

Como saber se meu cartão me dá direito de acesso às salas VIP gratuitamente?

‌



Se a bandeira for VISA, clique aqui.

Se for Mastercard, clique aqui.

Elo, aqui.

American Express, clique aqui.

2 - Voando de executiva ou primeira classe

Não é pra menos, né, gente? Se você vai viajar de Classe Executiva ou Primeira Classe nada mais justo que começar a viagem em grande estilo e todo o glamour que você merece. Por isso, sempre que for viajar nessas classes, já verifique quais salas VIP você terá acesso gratuito e, caso tenha mais de uma opção, já escolha o que vai te atender melhor. O lounge disponível pode ser da própria companhia aérea ou conveniado de parceiros, vai depender do seu aeroporto de origem.

3 - Programa de fidelidade das companhias aéreas

Se você faz parte dos programas de fidelidade das companhias aéreas, dependendo da sua categoria, você também tem direito a acessar a sala VIP de graça. Dá uma olhada nos detalhes:

✈️ Clientes Smiles:

Sala VIP Gol Divulgação Gol Linhas Aéreas

Quem é Smiles Diamante pode relaxar de graça nas salas VIP da GOL – tanto no lounge para voos nacionais quanto no internacional – e ainda pode levar um acompanhante.

Já os Smiles Ouro também têm acesso garantido, mas, nesse caso, o convidado paga metade do valor da entrada avulsa. A Gol tem salas VIP em SP, nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, tanto para voos domésticos como internacionais.

🌟 Clientes TudoAzul Diamante:

Sala VIP Azul Linhas Aéreas Divulgação Azul Linhas Aéreas

O benefício inclui entrada gratuita para você e um acompanhante no Lounge Azul (embarque internacional em Viracopos, Campinas) e na sala BRB Coworking – Latitude, no aeroporto de Congonhas.

🛫 Clientes LATAM Pass Black ou Platinum:

Sala VIP Latam Lounge Divulgação Latam VIP Lounge

Viajando com a LATAM, você tem acesso liberado ao LATAM VIP Lounge no Terminal 3 (embarque internacional) do aeroporto de Guarulhos, com direito a um acompanhante.

4 - Sala VIP do seu banco

Diversos bancos também têm seus próprios lounges e salas VIP, alguns de encher os olhos não só pela decoração e conforto, mas também pelos serviços ofertados. Tem até ida de helicóptero ao aeroporto, esse, claro, com custo adicional.

Confira alguns exemplos:

🏦 Banco do Brasil

Os clientes do Ourocard têm acesso a salas VIP parceiras, que variam conforme a bandeira do cartão. Essas salas oferecem comodidades como Wi-Fi, buffet, drinks, sofás e até chuveiros. Os acessos podem ser gratuitos, limitados ou mediante pagamento.

✅ Visa: Parceria com o Visa Airport Companion (VAC), que tem mais de 1.250 lounges em 140 países.

Ourocard Infinite Visa : 4 acessos gratuitos por ano (titular/adicional), extras a US$ 32 cada.

: 4 acessos gratuitos por ano (titular/adicional), extras a US$ 32 cada. Cadastro no app Visa Airport Companion (iOS e Android) necessário.

✅ Elo: Elo Altus, Elo Nanquim, Elo Nanquim Diners Club. Parceria com o Priority Pass, que oferece acesso a 1.300 salas em 148 países.

✅ Mastercard Black: Parceria com o LoungeKey, com 1.500 salas em 120 países.

Em Guarulhos (GRU), o acesso é ilimitado e gratuito.

🏦 Bradesco

O Bradesco tem diversas salas VIP exclusivas:

Sala VIP Bradesco Divulgação Banco Bradesco

🛢 Congonhas (CGH) – Maior sala VIP doméstica do Brasil (1.000m²) com fast pass para embarque. 🌟 Guarulhos (GRU) – Terminal 2 (doméstico) e Terminal 3 (internacional)🌟Rio de Janeiro (SDU) - 1° andar (pré-embarque)🌟 Curitiba (CWB) – Aeroporto Afonso Pena.

💳 Quem pode acessar?

Pessoa física : Bradesco Principal, The Centurion Card, Visa Aeternum, The Platinum Card e Elo Diners Club.

: Bradesco Principal, The Centurion Card, Visa Aeternum, The Platinum Card e Elo Diners Club. Pessoa jurídica: American Express Business Platinum, Gold Corporate e Corporate Platinum.

🏦 BTG Pactual

O BTG inovou ao lançar o primeiro terminal privado da América Latina, ao lado do Terminal 3 de Guarulhos. Parece mais um hotel, mas aqui nem mesmo os clientes do banco têm acesso gratuito. São apenas 14 passageiros/hora.

Sala VIP BTG Pactual Divulgação Banco BTG

✅ Reserva obrigatória com 72h de antecedência. ✅ Custo: US$ 590 por pessoa. ✅ Helicóptero + terminal: US$ 950 (parceria com Revo). ✅ Serviços: Check-in privado, despacho de bagagem, segurança própria, embarque/desembarque em carros de luxo.

🏦 C6 Bank

O Espaço C6 Bank fica no Terminal 3 de Guarulhos, próximo ao portão 328, funciona 24h.

Sala VIP C6 Divulgação C6 Bank

💳 Acesso mediante apresentação do cartão físico/digital + bilhete de embarque. Clientes com o cartão C6 Carbon Mastercard Black têm 4 acessos gratuitos por ano. Já pessoas com o C6 Mastercard Black podem aproveitar tudo que o Espaço C6 Bank oferece mediante pagamento.

✅ Outras parcerias incluem LoungeKey, DragonPass e W Premium.

🏦 Inter

O Vip Lounge Inter fica no Terminal 2 de Guarulhos.

Sala VIP Banco Inter Divulgação Banco Inter

💳 Acesso para clientes Mastercard Black e Win.

✅ Oferece buffet, Wi-Fi, estações de trabalho e banheiros com chuveiro.

🏦 Itaú

O Espaço Itaú Personnalité será inaugurado esse ano (2025) no Terminal 3 de Guarulhos e contará com o serviço vallet (estacionamento com manobrista).

✅ Área de 1.000m², localizada após o Duty Free. ✅ Serviço de valet exclusivo com equipe para retirada de bagagem.

🏦 Nomad

O Lounge Nomad, localizado no Terminal 3 de Guarulhos, tem 600m² e recebe cerca de 10 mil clientes por mês.

Sala VIP Nomad Divulgação Nomad

✅ Acesso pelo programa de fidelidade Nomad Pass. ✅Nível 1: acesso imediato ao atingir US$ 1 mil em câmbio e alcançar o Nível 2, promoção válida por tempo limitado ✅Nível 2 e 3: acesso promocional por tempo limitado, sem direito a acompanhante ✅ Nível 4 e 5 garantem acesso ilimitado + 1 acompanhante. ✅ Serviços incluem buffet Charlô, área kids, bar com drinks autorais e milk-shakes.

Cada cliente tem direito a dois dependentes de até 17 anos, independentemente do nível.

🏦 Nubank

Inaugurada recentemente, a sala VIP do Nubank Ultravioleta Lounge fica no Terminal 3 de Guarulhos.

Sala VIP Nubank Ultravioleta Divulgação Banco Nubank

✅ Acesso ilimitado para clientes Ultravioleta.

✅ 1 acompanhante grátis + dependentes menores sem limite.

✅ Oferece lounge de descanso, emissão de cartão instantâneo, bar, sala kids e espaço de coworking.

✅ Entrada via Ultravioleta Pass, gerado no app.

🏦 Banco Safra

O Safra Lounge está no mezanino do Terminal 3 de Guarulhos e opera 24h.

✅ Acesso gratuito para:

Clientes Banco Safra Visa Infinite .

. Passageiros de TAP, Lufthansa, Swiss, Turkish, United, Copa, Air Canada, Emirates, entre outras .

. Membros Priority Pass (exceto entre 14h e 23h). ✅ Entrada paga: US$ 45 (se houver disponibilidade). ✅ Serviços: Buffet completo, Wi-Fi, chuveiros com amenities.

5 - Salas VIP de bandeiras

Algumas bandeiras de cartão de crédito possuem salas VIP exclusivas, oferecendo acesso gratuito para os clientes dos seus cartões mais premium. Confira:

🔹 Mastercard – Possui duas salas VIP no Terminal 3 (internacional) de Guarulhos:

✔ Mastercard Black 1 (mezanino)

✔ Mastercard Black 2 (andar do Free Shop)

💳 Acesso: Ilimitado e gratuito para portadores do Mastercard Black.

🔹 Visa – Tem a Visa Infinite Lounge no Terminal 3 (internacional) de Guarulhos.

💳 Acesso: Apenas para quem tem Visa Infinite e acessos disponíveis no DragonPass (cada visita consome um acesso do programa).

🔹 American Express – Conta com a Centurion Lounge, também no Terminal 3 de Guarulhos.

💳 Acesso: Exclusivo para portadores dos cartões The Platinum Card e Centurion.

🔹 Elo – Possui um lounge em Congonhas, chamado Advantage Lounge – ELO.

💳 Acesso: Gratuito para clientes Elo Nanquim e Elo Diners, emitidos por qualquer banco.

6 - Programas de acesso

A maioria dos bancos oferece acesso a salas VIPs através de programas como Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Dependendo do cartão, os acessos podem ser limitados por ano ou até ilimitados com direito ou não a acompanhantes.

Lounge Key (Aeroporto de Brasília) Divulgação Aeroporto de Brasília

Aqui estão alguns exemplos:

✈ CAIXA Elo Nanquim – 4 acessos anuais pelo Priority Pass

✈ C6 Carbon Mastercard Black – 6 acessos anuais pelo Lounge Key

✈ XP One Visa Infinite – 2 acessos anuais pelo Dragon Pass

✈ Bradesco Aeternum Visa Infinite – Acessos ilimitados pelo Lounge Key e pelo Dragon Pass

Então, primeiro passo: confira se o seu cartão dá direito a acessos gratuitos e quantos são por ano. Depois, é hora de verificar quais salas VIP existem no aeroporto de onde você vai viajar e se elas aceitam os programas acima. Nem todas as salas participam desses programas, então o ideal é:

🔍 Acessar o site LoungeFree.com , escolher o aeroporto e ver quais salas estão disponíveis e suas formas de acesso.

7 - Convênio do banco

Além das salas VIP das bandeiras, existem as salas conveniadas com bancos, que permitem acesso independente da bandeira do cartão ou via programas como Lounge Key.

🔹 Ambaar Lounge – Em parceria com o Bradesco, oferece acesso gratuito e ilimitado para clientes dos seguintes cartões:

✔ The Platinum Card

✔ Bradesco Visa Aeternum

✔ Bradesco Elo Diners Club

✔ Bradesco Elo Nanquim

📍 Onde encontrar? Já tem lounges em operação nos aeroportos de Viracopos (VCP), Confins (CNF), Fortaleza (FOR), Porto Alegre (POA) e em Salvador (SSA).

🔹 VIP Club Brasília – O BRB tem convênio com essa sala VIP, garantindo benefícios exclusivos para seus clientes no aeroporto da capital.

✨😎 Se quiser dicas para viajar mais e melhor, já me segue no instagram @PriMesianoPorAi e tenha acesso a promoções e cupons de desconto!

Perguntas frequentes

Como multiplicar o número de acessos gratuitos?

Caso o seu cartão tenha adicionais, confira se cada cartão adicional tem direito aos acessos às salas VIP. Agora em fevereiro, fui com meus três filhos para Orlando e descobri que além dos acessos anuais que tenho direito (XP Visa Infinite), cada cartão adicional também ganha os 4 acessos anuais. Ou seja, ao invés de eu gastar tudo numa lapada só, não utilizei os meus acessos e entrei como convidada de um dos meus filhos. Muito bom, né?

Como são as salas VIP?

As salas VIP dos aeroportos, ou como muitos chamam, VIP lounges, são lugares incríveis onde você pode relaxar enquanto espera seu voo. Seja em um voo direto ou numa conexão, esses espaços são como um oásis de conforto no meio da correria e do cansaço de uma viagem.

Imagine só: um lugar tranquilo, longe do barulho do saguão, onde você pode se acomodar em um sofá confortável e relaxar, saborear comidinhas gostosas, beber algo refrescante, tomar um vinhozinho ou uma cerveja e ainda aproveitar o Wi-Fi grátis para acessar o conteúdo que quiser e falar com amigos e familiares! Isso mesmo! Você pode colocar suas mensagens em dia, fazer aquela videochamada ou até mesmo trabalhar um pouquinho, tudo sem se preocupar com a conexão instável do aeroporto.

Sem contar que as salas VIP têm banheiros exclusivos, o que é sempre um bônus, não é mesmo?

Hoje em dia, tem uma variedade enorme de salas VIP pelo mundo todo, desde as mais simples até as mais luxuosas. Cada um tem seu horário de funcionamento, cardápio, benefícios e regras de acesso. Algumas são ligadas a companhias aéreas, enquanto outras podem ser acessadas com aquele cartão de crédito amigo.

Se você quer transformar a espera do seu voo em um momento relaxante e agradável, vale a pena conferir tudo que essas salas têm a oferecer!

O que as salas VIP oferecem?

Há uma variação muito grande na quantidade e na qualidade dos serviços disponibilizados pelos lounges nos aeroportos. Existem salas que são realmente exclusivas, e mais difíceis de serem acessadas, enquanto outras oferecem serviços bem básicos e funcionais. Na dúvida, pesquise e escolha a sala que achar mais conveniente para a sua viagem.

O que praticamente todas as salas oferecem são opções de lanches e bebidas, servidos à vontade. As comidas variam de salgadinhos, doces, biscoitos, pães, mini-sanduíches, pão de queijo, frutas, queijos, frios, até serviço de bufê completo com pratos quentes, saladas e sobremesas gourmet. Nas salas mais exclusivas, existe até serviço de café da manhã, almoço ou jantar, com garçom e tudo além de espaço com cama para descanso, massagem e até piscina! Para beber, geralmente são disponibilizados refrigerantes e sucos industrializados, água mineral, chás e café expresso. A maioria das salas também oferece uma boa variedade de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho, whisky, espumante, licor etc. Quanto melhor a sala, mais e melhores serão as bebidas disponíveis.

As salas VIP oferecem comida e bebida de graça?

Sim, praticamente todas as salas oferecem opções de lanches e bebidas, servidos à vontade. As comidas variam de salgadinhos, doces, biscoitos, pães, mini-sanduíches, pão de queijo, frutas, queijos e frios. Para beber, geralmente são disponibilizados refrigerantes e sucos industrializados, água mineral, chás e café expresso. A maioria das salas também oferece uma boa variedade de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho, whisky e espumante.

Posso levar convidados e acompanhantes?

Tudo depende da política de acessos do cartão de crédito quanto e da sala VIP. Existem cartões que permitem acesso com acompanhantes, outros oferecem o acesso com desconto da cota anual, e também pode acontecer de ser feita a cobrança avulsa. Lembre-se sempre de se certificar com o emissor do seu cartão.

As salas VIP têm Wi-Fi gratuito?

Sim, praticamente todas as salas VIPs dispõe de Wi-Fi gratuito.

Qual o tempo de permanência nas salas VIP?

Geralmente de 3 a 4 horas de permanência, mas isso pode variar de acordo com as regras de cada sala VIP. Para evitar aborrecimento, confira antes de ir.

Tem limite para o consumo de bebida alcoólica?

Normalmente bebidas como cerveja, vinho e Whisky e espumante são liberados. Já nas salas que oferecem drinks é possível que haja o limite de até 3. Caso tenha, você será informado sobre.

É necessário fazer reserva para usar a sala VIP?

Não, nem sempre é necessário fazer reserva para usar a sala VIP de um aeroporto, mas algumas salas podem exigir reserva prévia. É sempre bom checar caso a caso. Se for possível, em períodos de alta temporada, é recomendável reservar antecipadamente.

Como verifico quais salas VIP têm em determinado o aeroporto?

Essa é uma dúvida de muitos viajantes. Isso porque é comum encontrar aeroportos grandes com muitos lounges disponíveis, principalmente em SP e no exterior.

Uma forma rápida de consultar as salas VIP existentes nos aeroportos é com o site LoungeBuddy.com. A grande vantagem é que você consegue descobrir todas as salas disponíveis nos aeroportos, independente dos programas de acesso, incluindo os lounges de companhias aéreas e de instituições bancárias. O ponto de atenção é que nem sempre as informações estão atualizadas.

Qual o horário de funcionamento das salas VIPs?

Isso varia muito. Poucas salas são 24h e a maioria funciona das 6h30 às 23h30. No entanto, infelizmente algumas abrem mais tarde e fecham mais cedo. Tem algumas, inclusive, que só abrem 2 horas antes do voo internacional. A dica é sempre conferir o horário de funcionamento depois que decidir qual sala você irá.

Posso usar a sala VIP no desembarque?

Há salas VIP que podem ser acessadas no desembarque, mas não são todas. Entre os lounges que permitem essa prática estão o BRB Vip Club, no Aeroporto de Brasília e o Advantage VIP Club, do Aeroporto de Curitiba.

Uma dica é sempre verificar a possibilidade no aplicativo do programa no qual a sala VIP é conveniada.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.