Como é se hospedar no Meliã Orlando Celebration, em Orlando Hospedagem com espaço de casa e alma de resort Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Meliã Orlando Celebration Divulgação Meliã Orlando Celebration

Se você está planejando sua viagem para Orlando e quer unir conforto, localização estratégica, boa gastronomia e ainda economizar no transporte para os parques, pode anotar essa dica: o Meliã Orlando Celebration foi a minha escolha para essa temporada na cidade — e vou te contar tudo sobre a experiência!

🏨 Um hotel que é a sua casa em Orlando

Localizado em Celebration, a charmosa cidade planejada pela Disney, o Meliã Orlando Celebration fica a poucos minutos dos principais parques temáticos da cidade. São apenas 6 milhas da Disney, 7 milhas de SeaWorld e 11 milhas da Universal Studios (incluindo o novo Epic Universe que vem aí!).

As suítes são espaçosas, com cozinha completa, varanda, sala de estar e quartos confortáveis com cama king, com vista para a piscina do hotel. É perfeito para quem viaja em família ou em grupo e quer economizar fazendo algumas refeições no próprio hotel, sem abrir mão da estrutura de resort. Eu amei o quarto, pois tinham duas suítes e muito espaço para mim e para os meus três filhos.

Cozinha suíte (Meliã Orlando) Divulgação Meliã

🚐 Shuttle gratuito para os parques

E o melhor: o hotel oferece transporte gratuito para os parques da Disney e da Universal! É só agendar na recepção e aproveitar o passeio sem se preocupar com estacionamento ou trânsito. Só de estacionamento dos parques para quem vai em 7 dias de parque, a economia passa dos R$ 1400.

‌



Leia também: Qual o valor dos estacionamentos dos parques de Orlando?





‌



🍹 Happy Hour com bebidas grátis

Outro diferencial que faz a hospedagem no Meliã Orlando Celebration valer muito a pena é o happy hour diário com bebidas gratuitas.

Todos os dias, das 16h às 17h, os hóspedes podem aproveitar cerveja, chopp, vinho branco e vinho tinto à vontade no The Wilson Bar, o restaurante do hotel. Imagina voltar do parque e relaxar com um vinho gelado ou uma cerveja junto à piscina? Ponto altíssimo da experiência!

‌



Happy hour (Meliã Orlando Celebration) Divulgação Meliã





🥂 The Wilson: gastronomia internacional

Falando em gastronomia, o The Wilson é o restaurante oficial do hotel e merece destaque. Com ambiente moderno e descontraído, ele oferece um cardápio que mistura sabores internacionais com aquele toque americano.

Você pode saborear pratos preparados no forno à lenha, petiscar à beira da piscina ou tomar um drink preparado pelos talentosos bartenders da casa. Para quem gosta de acompanhar um jogo ou só relaxar com boa comida e bebida, o The Wilson é um espaço perfeito.

Jantar no restaurante The Wilson Divulgação Meliã

Café-da-manhã restaurante The Wilson Divulgação Meilã

Por lá, eu e meus filhotes tomamos um super café-da-manhã, que mais parecia um almoço, e jantamos por lá também. Tudo uma delícia. Dá uma olhada nos pratos e me diz se não ficou com água na boca?

🌿 The Level: experiência VIP e exclusividades

Se quiser elevar ainda mais a experiência, o hotel agora conta com o The Level, um conceito exclusivo da rede Meliã.

Ao se hospedar em uma suíte The Level, você tem direito a:

Check-in e check-out personalizados

Acesso ao The Level Lounge , com bebidas, petiscos e ambiente privativo

, com bebidas, petiscos e ambiente privativo Reservas prioritárias no restaurante

Concierge pessoal

Amenities premium no quarto

E até equipamentos fitness na suíte

Uma experiência refinada e cheia de mimos, perfeita para quem quer um toque extra de exclusividade na viagem.

The level kids (Meliã Orlando) Divulgação Meliã

🏊 Piscina 360º e outras comodidades

O hotel conta com uma piscina aquecida 360º maravilhosa, aberta até às 23h — ótima para aquele mergulho relaxante depois de um dia intenso nos parques. Além disso, tem lavanderia, academia equipada com Peloton e Mirror e ainda tem mesa de ping-pong, pebolim (totó), tabela de basquete e muito mais para você se divertir em família.

Área Externa (Meliã Orlando Celebration) Divulgação Meliã

🐶 Pet friendly — seu bichinho é bem-vindo!

Outro ponto que eu amei: o Meliã Orlando Celebration é pet friendly! Ou seja, você pode levar o seu animalzinho de estimação para curtir a viagem junto com você.

Mimos para seu pet (Meliã Orlando Celebration) Divulgação Meliã

O hotel oferece um pet park, uma bolsinha de boas-vindas com petiscos e brinquedo, serviços para cães no quarto e até um menu especial para pets no restaurante The Wilson. Imagina só seu amigo de quatro patas curtindo Orlando com você? ❤️





📌 Vale a pena se hospedar no Meliã Orlando Celebration?

Sim — e muito! Pela localização privilegiada, pela estrutura completa, pelo conforto das suítes e por todos esses diferenciais que fazem a viagem ficar mais prática e agradável. É o tipo de hospedagem que une o clima caseiro com estrutura de resort e custo-benefício excelente.

Se você quer uma dica certeira para sua próxima viagem pra Orlando, já coloca o Meliã Orlando Celebration no seu roteiro — e se puder, experimente o The Level e aproveite o happy hour gratuito com bebidas todos os dias. Você vai amar!

🔹 Gostou da dica? Compartilhe com quem vai curtir esse glamour com você na próxima viagem à Orlando e me siga no instagram @primesianoporai para mais dicas de como viajar mais e melhor.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.