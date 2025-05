Disney anuncia local do novo parque temático: Emirados Árabes, o 7ª resort da companhia Empresa atravessa fronteiras e desembarca em Abu Dhabi com um projeto grandioso e inédito Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 08/05/2025 - 13h54 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h54 ) twitter

Pri Mesiano no Magic Kingdom (Disney - Orlando)) Pri Mesiano

Quem ama a Disney (como eu!) já pode comemorar: The Walt Disney Company anunciou nesta quarta-feira (7) a construção de um novo parque temático em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A Disneylândia Abu Dhabi será o 7º parque temático da Disney no mundo. A primeira unidade foi aberta em 1955, em Anaheim, na Califórnia, seguida pela inauguração em Orlando, na Flórida, em 1971.

A expansão internacional teve início em 1983 com o parque de Tóquio, no Japão. Em seguida, vieram Disneyland Paris (1992), Hong Kong Disneyland Resort (2005) e Shanghai Disney Resort (2016).

O projeto que será construído nos Emirados Árabes Unidos promete unir tecnologia de ponta, experiências imersivas e aquele encanto que só a Disney sabe criar. Confira o vídeo de anúncio:

‌



🏰 Onde será o novo parque?

O parque será construído na Ilha de Yas, um dos principais polos de entretenimento de Abu Dhabi, onde já estão atrações como a Ferrari World, o Warner Bros World e o famoso Yas Marina Circuit (sede do GP de Fórmula 1).

Com 25 quilômetros quadrados, a ilha de Yas está localizada a cerca de 30 minutos do centro de Abu Dhabi e a 50 minutos de Dubai. A ideia é fortalecer ainda mais a região como destino turístico global.

‌



Segundo os executivos da Disney, a proposta é criar um parque sustentável, inovador e com características locais, respeitando a cultura e o ambiente dos Emirados Árabes.

💡 Por que Abu Dhabi?

A escolha não foi por acaso. Os Emirados Árabes Unidos são um dos destinos turísticos que mais crescem no mundo, com infraestrutura de ponta, alta tecnologia, conexões aéreas facilitadas e um público internacional diverso e exigente.

‌



Além disso, a região já abriga grandes atrações de entretenimento, o que torna a ilha de Yas um polo perfeito para receber a magia da Disney.

✈️ Dica da Pri: vale a pena colocar Abu Dhabi no radar?

Claro que sim! A construção deve levar alguns anos, mas quem gosta de planejar viagens com antecedência já pode começar a sonhar.

Abu Dhabi é acessível a partir do Brasil com voos que fazem conexão em Dubai (a apenas 1h30 de carro), e a região oferece muito mais além dos parques — como a Grande Mesquita Sheikh Zayed, praias, safáris no deserto e uma cena cultural vibrante.

Se você, como eu, já está sonhando em explorar as novas atrações da Disney, fica de olho aqui no blog — porque assim que sair mais informação, eu conto tudo!

Eu, claro, já estou de olho em tudo e vou compartilhar cada novidade aqui no Por Aí e no meu Instagram @primesianoporai.

Bora planejar essa viagem Por Aí? 🏰🌍

