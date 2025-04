O segredo para ter descontos extras de até 50% nos outlets dos EUA Além das mega promoções já oferecidas nos outlets, os famosos cupons de desconto oferecem muito desconto extra Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 20/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Outlet Vineland Premium (Orlando) Pri Mesiano

Quem aí ama um super desconto? Eu sou daquelas que não pode ver uma promoção, que já corro pra ver se tem ítens que estão valendo a pena. E, claro, fuço tudo pra descobrir as melhores oportunidades.

Nos EUA, os cupons de desconto são reais mesmo. Só para você ter uma ideia: na Calvin Klein, por exemplo, além de você comprar os produtos com um desconto de até 70% na etiqueta, na hora de pagar no caixa, você ainda pode apresentar um cupom de desconto para reduzir o valor total da compra em mais 20%. Maravilhoso, né?

Site Premium Outlets EUA Divulgação Premium Outlet EUA

E o melhor, conseguir esses cupons é super simples. Ontem, postei aqui no blog Pri Mesiano Por Aí os melhores locais para fazer compras em Orlando. Agora, vou te mostrar o passo a passo para emitir todos os cupons de descontos sem gastar nada.

Os cupons de desconto de qualquer outlet Premium nos EUA estão disponíveis gratuitamente no site deles. Basta clicar aqui, para acessar. Se você quiser o livro que eles disponibilizam no centro de atendimento, disponível fisicamente nos outlets Premium, terá de desembolsar U$ 10 e ainda tem a chance de encontrá-lo fechado. Isso aconteceu comigo no Sawgrass Mills, de Fort Lauderdale. Então, sugiro que imprima antes para não perder muito desconto.

‌



Uma outra possibilidade, no Orlando International Premium Outlets, é o espaço Nomad. Caso você seja correntista, você também consegue o livro de descontos de graça. Nesse espaço, você também encontra uma série de facilidades como Wi-Fi de alta velocidade, café expresso, água gelada, empréstimo de malas, balança profissional para pesar as malas, área de descanso com carregadores: dê uma pausa e aproveite para carregar seus dispositivos além de descontos exclusivos em restaurantes e estabelecimentos parceiros para economizar ainda mais enquanto gasta com compras. rsrsrsrs

Passo a passo para emitir os cupons de desconto nos Outlets Premium

Primeiramente, você precisa acessar o site, aqui. Em seguida, clica na aba VIP Club no topo da página à direita e faz o seu cadastro. Aqui, você já pode indicar os outlets que pretende ir e as lojas que você mais gosta.

‌



Site Premium Outlet EUA Divulgação Site Premium Outlet EUA

Depois, é só clicar na aba special offers. Em Special Offers você encontra uma lista de cupons para a unidade do outlet que escolher. Tem as opções VIP Offers, Daily Offers e All Offers.

Site Premium Outlet EUA 2 Divulgação site Premium Outlet EUA

Ao clicar em All Offers, vão aparecer todas as opções de cupons disponíveis, incluindo as VIP e as Daily Offers. As Daily Offers são ofertas temporárias, com datas específicas, enquanto as VIP geralmente são permanentes.

‌



Daí é só selecionar os cupons que tem interesse, clicando no quadradinho no canto direito e apertar o botão roxo Print Selected Offers, no topo direito.

Perguntas Frequentes sobre a emissão dos cupons

Preciso levar os cupons impressos ou posso apresentar no celular mesmo?

Eu levei tudo no celular e deu certo. A maioria das lojas não exige o cupom impresso, é só mostrar o cupom na tela do celular mesmo. O desconto é aplicado no caixa. Mas, caso alguma loja específica peça o cupom impresso para ser retido, vá até o Guest Services (na praça de alimentação), que eles imprimem pra você.

O e-mail de confirmação não chega. O que posso fazer?

A primeira sugestão é: verifique a sua caixa de spam. Se não tiver chegado mesmo, sugiro que refaça o cadastro com outro e-mail. Já vi casos em que alguns provedores como UOL ou Hotmail não recebem o cadastro deles. Eu usei o Gmail e deu tudo certo.

Por que estão aparecendo poucos cupons pra mim?

A minha sugestão é pesquisar diariamente até o dia que for ao outlet antes mesmo de viajar. Eu já percebi que a quantidade de cupons e de lojas variam muito de uma época para outra. Ontem mesmo eu entrei e o cupom da Calvin Klein estava disponível, hoje já não aparecia. Já o da Banana Republic (outra loja que amo), só dava 20% de desconto em um único item. Hoje, tudo estava com desconto de 50%. Então, a dica é ficar sempre de olho para aproveitar as melhores oportunidades. Ah! E não esqueça de verificar a data de validade do cupom, tá?

Cupons para o outlet Lake Buena Vista Factory

No outlet The Lake Buena Vista Factory Stores não é preciso fazer cadastro, basta entrar no site oficial do outlet e clicar na aba superior à direita “DEALS”.

Site outlet Lake Buena Vista Divulgação site Lake Buena Vista

Em seguida, clique no botão Print This Month’s Deals. Clique em A Coupon Brochure e baixe o PDF.

Site Lake Buena Vista Divulgação Outlet Lake Buena Vista

Ele abrirá um arquivo em PDF como esse abaixo.

Cupons de desconto Outlet Lake Buena Vista Divulgação Outlet Lake Buena Vista

Cupons nos shoppings de Orlando e Miami

Os shoppings de Orlando e Miami também oferecem descontos, mas são bem mais escassos que os dos outlets em geral. Mesmo assim, vale conferir. A Banana Republic, por exemplo, está com 50% off em todos os ítens agora. Nos outlets, também estão com essa promoção.

Florida Mall: Clique aqui para ver as ofertas e cupons do Florida Mall. Basta clicar em PRINT para baixar os descontos e promoções.

Site The Florida Mall Site The Florida Mall

The Mall at Millenia (Orlando): Clique aqui para ver as ofertas que estão rolando por lá.

Site The Mall at Millenia Site The Mall at Millenia

Sawgrass Mills (Miami): Clique aqui para ver as ofertas e cupons do Sawgrass Mills.

Site Sawgrass Mills Site Sawgrass Mills

Dicas extras da Pri

Não fique com vergonha . A cultura de cupons nos EUA é muito forte e muito comum. É só mostrar o cupom quando for passar as compras no caixa e pronto. Tudo certo!

. A cultura de cupons nos EUA é muito forte e muito comum. É só mostrar o cupom quando for passar as compras no caixa e pronto. Tudo certo! Imprima/salve os cupons e verifique a data de validade SEMPRE . Alguns cupons têm validade de até um ano. Outros, apenas alguns dias ou semanas. Por isso, fique atento para não perder essa oportunidade de economizar muito nas suas compras. Sempre vão ter ofertas válidas nos sites.

. Alguns cupons têm validade de até um ano. Outros, apenas alguns dias ou semanas. Por isso, fique atento para não perder essa oportunidade de economizar muito nas suas compras. Sempre vão ter ofertas válidas nos sites. Nem todos os cupons acumulam promoções . Em muitas lojas, o desconto do cupom é feito em cima das promoções que o outlet já oferece, o que é maravilhoso. No entanto, observe que alguns cupons indicam que eles não são cumulativos, ou seja, não somam a outras promoções. Nesses casos, fique atento para ver qual desconto vale mais a pena: o do cupom ou o da loja.

. Em muitas lojas, o desconto do cupom é feito em cima das promoções que o outlet já oferece, o que é maravilhoso. No entanto, observe que alguns cupons indicam que eles não são cumulativos, ou seja, não somam a outras promoções. Nesses casos, fique atento para ver qual desconto vale mais a pena: o do cupom ou o da loja. Organize bem os cupons para não se perder. Do contrário, você vai entregar um cupom da Puma do Premium da Vineland na Puma do Premium da International Drive e ele não vai funcionar.

Gostou das dicas? Então, já me segue no Instagram @primesianoporai e tenha acesso a promoções e cupons de desconto e muitas dicas para viajar mais e melhor!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.