Onde se hospedar em Orlando? Os 6 melhores bairros para a sua viagem dos sonhos Do conforto ao custo-benefício. Do agito turístico ao charme de áreas mais tranquilas. Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 )

Meliá Orlando Suite Hotel at c oferece requinte, conforto e praticidade para quem vai se hospedar em Orlando Foto: Meliá Celebration / Divulgação

Não é à toa que Orlando é um dos destinos mais encantadores dos Estados Unidos. A cidade conquista corações com seus parques temáticos, outlets, gastronomia e uma atmosfera de encher os olhos o ano todo.

Então, se você vai viajar para Orlando pela 1ª vez, saber onde se hospedar deve estar entre suas prioridades. Afinal, uma boa localização pode te fazer economizar um bom dinheiro.

E mais do que isso: aproveitar o melhor que cada região tem a oferecer.

Para te ajudar nessa escolha, que eu sei que é bem difícil, preparei um guia indicando as principais regiões para você avaliar e decidir onde se hospedar em Orlando. Destaquei ainda as características de cada uma.

Vamos nessa?

Mas, antes de eu te contar onde ficar, onde me hospedei na minha última aventura em Orlando e quais os melhores bairros

Estou sempre por lá trazendo novidades, bastidores das minhas aventuras, promoções de passagens, roteiros personalizados

Bora viajar juntos? 🌍✈️💙

Onde se hospedar em Orlando?

De imediato, eu posso te dizer que os 6 bairros mais gostosos de hospedar em Orlando são:

Lake Buena Vista

International Drive (I-Drive)

Universal/Dr. Phillips

Kissimmee

Downtown Orlando/Winter Park

Celebration (que foi onde eu fiquei com meus filhos).

🏰 1. Celebration

Eu vou começar falando sobre o bairro Celebration. Esta pequena joia escondida nos arredores da agitação turística de Orlando, foi criada pela Disney nos anos 90 e é conhecida como “a cidade do Walt Disney” e é bem cinematográfico. Gente… Sério… O bairro é muito lindo!

Tem ruas arborizadas, uma arquitetura encantadora e um clima de vila extremamente aconchegante. É ideal para quem busca uma experiência mais tranquila e autêntica, sem abrir mão da proximidade dos parques.

Fica a 8 minutos do Hollywood Studio’s, 10 minutos do Magic Kingdom, a 12 minutos do SeaWorld Orlando, a 11 minutos do EPCOT e a 9 minutos do Disney’s Animal Kingdom. E você pode fazer esses trajetos de graça.

Vou te contar como!

Celebration é um dos bairros mais próximos dos parques da Disney Foto: Reprodução / Google Maps

Meliã Orlando Celebration

Durante a minha última visita a Orlando, me hospedei com meus filhos no Meliã Orlando Celebration. Gente… A experiência foi incrível. O hotel une conforto, uma ótima localização e um atendimento impecável. Mas o melhor é que a minha acomodação tinham duas suítes, com cozinha e todos os utensílios.

Cozinha do Meliã Celebration Orlando © Mario Iozzi - Frame Hunters

Como eu falei anteriormente, ele está a poucos minutos dos parques da Disney, o que facilitou muito os nossos deslocamentos.

O hotel oferece serviço de traslado gratuito para os principais parques, o que é uma mão na roda, especialmente para quem quer economizar com transporte e evitar o estresse do trânsito e o estacionamento, que gira em torno de U$ 30/parque.

Meliá Orlando Suite Hotel at c oferece requinte, conforto e praticidade para quem vai se hospedar em Orlando Foto: Meliá Celebration / Divulgação

Outro diferencial importante é que o Meliã é um hotel pet-friendly. Ou seja, você pode levar seu bichinho de estimação com você e curtir a viagem com família completa.

Meliã Celebration Pet Friendly

E não posso deixar de destacar o novo conceito “The Level”, que eleva a experiência de hospedagem a outro nível. Os hóspedes do The Level têm acesso a serviços exclusivos, áreas VIP, atendimento personalizado e mimos especiais no quarto. Eu amei os meus!

A categoria é ideal para quem busca mais conforto e um toque de sofisticação na estadia. Considere ficar no Meliã. Vai por mim. Vocês vão amar.

🏰 2. Lake Buena Vista

O Lake Buena Vista é uma das áreas mais buscadas por quem visita Orlando. Isso porque está coladinha nos parques da Disney, o que facilita (e muito!) os deslocamentos diários.

A região é bem estruturada, com opções de hospedagem para todos os bolsos, além de restaurantes, farmácias e mercados por perto. Excelente lugar para alugar casa, se você for em grupo.

Se você quer uma viagem com foco total na Disney, esse é o lugar ideal. Muitos hotéis da região oferecem traslado gratuito para os parques e serviços voltados especialmente para famílias.

Ideal para: quem quer ficar pertinho da Disney. Mas o acesso aos outros parques também é facilitado.

Por que vale a pena: é onde ficam muitos hotéis parceiros da Disney, com transporte gratuito para os parques. Além disso, tem boas opções de restaurantes e outlets por perto.

Dica: ótimo custo-benefício para quem quer economizar tempo e transporte.

🎢 3. International Drive (I-Drive)

Conhecida como “I-Drive”, essa avenida é o coração turístico de Orlando. É perfeita para quem gosta de estar no centro da ação. Dá para fazer muitas coisas andando, como ir ao comércio, farmácias, bares e restaurantes.

Além de estar próxima aos parques da Universal e do SeaWorld, a região tem restaurantes de todos os estilos, outlets, atrações como a roda-gigante ICON Park e uma vida noturna animada. Se é que dá para falar isso de Orlando, já que quase tudo fecha às 10 da noite.

A hospedagem na I-Drive costuma ser bem diversificada, com hotéis econômicos, resorts e acomodações para grupos. É uma boa pedida para quem quer fazer um pouco de tudo na viagem.

Ideal para: quem busca variedade, vida urbana e fácil acesso a atrações.

Por que vale a pena: fica entre os parques da Universal e da Disney, tem MUITOS hotéis, restaurantes, lojas e atrações como o Icon Park. A International Drive é uma via de Orlando que concentra hotéis de diversas cadeias e muito comércio.

🎬 4. Universal/Dr. Phillips

Essa é a região ideal para quem deseja ficar perto dos parques da Universal, como o Universal Studios e o Islands of Adventure, além do novo Epic Universe.

A área também tem acesso fácil à International Drive e outras atrações importantes.

Dr. Phillips, especificamente, é conhecida por sua ótima oferta gastronômica, com restaurantes premiados na famosa “Restaurant Row”.

Além disso, o bairro é tranquilo, bonito, seguro e bem localizado, com boas opções de hotéis, resorts e até casas de temporada de alto padrão. Uma escolha excelente para quem quer unir conforto, boa comida e praticidade.

Ideal para: fãs da Universal Studios e do clima mais tranquilo.

Por que vale a pena: é uma área mais residencial, arborizada, mas muito próxima aos parques da Universal. Ótimos restaurantes, especialmente na famosa Restaurant Row.

Dica: perfeito pra quem quer conforto e um ritmo menos turístico à noite.

Hollywood Studios, da Disney, é o parque ideal pra quem curte aventura, adrenalina e, claro, o glamour de Hollywood. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

🛍 5. Kissimmee

Se você viaja em grupo ou com a família e busca opções mais econômicas e espaçosas, Kissimmee pode ser a opção.

Cuidado na escolha do hotel. Avalie bem as fotos e as recomendações do lugar para não levar gato por lebre.

Esse bairro, oferece uma gama de casas de temporada, condomínios fechados com estrutura de resort e valores mais acessíveis que outras regiões.

É um ótimo local para quem quer preparar refeições, ter mais liberdade com horários e curtir momentos de descanso longe do burburinho.

Ideal para: quem quer economizar e viajar em grupo ou família.

Por que vale a pena: tem muitas casas e apartamentos pra aluguel de temporada, geralmente mais baratos que hotéis. Também fica pertinho da Disney.

Dica: alugar carro aqui é quase essencial, mas vale muito a pena pra famílias grandes. Dê preferência aos hotéis mais próximos da Disney. Entre Kissimme ou Lake Buena Vista, Lake Buena Vista certeza.

🏨 6. Downtown Orlando/Winter Park

Se sua ideia é conhecer Orlando para além dos parques, o centro da cidade (Downtown) é um excelente ponto de partida. É um lugar interessante para quem viaja a trabalho, por exemplo. Mas nada bem para quem vai visitar os parques temáticos de Orlando já que ficam distantes do centro.

Com opções de bares, museus, galerias de arte e uma vibe mais cosmopolita, Downtown oferece uma experiência completamente diferente da rota turística tradicional.

A região é perfeita para quem curte uma pegada urbana, com ruas arborizadas, cafés charmosos, restaurantes autorais, bares descolados e uma vida noturna agitada.

É também onde está o coração cultural da cidade, com atrações como:

Dr. Phillips Center for the Performing Arts, com espetáculos da Broadway, shows e apresentações de dança e música;

Orlando Museum of Art, com exposições que vão do contemporâneo ao clássico;

Lake Eola Park, um oásis no meio do centro, com trilhas, pedalinhos e feiras ao ar livre aos fins de semana;

Church Street District, um polo gastronômico e de entretenimento com uma atmosfera histórica.

Ideal para: quem curte um clima mais local, longe da agitação turística.

Por que vale a pena: são bairros charmosos, com parques, museus, cafés e lojinhas. Ideal para quem quer explorar o outro lado de Orlando, fora dos parques.

Dica: não é tão prático pra ir pros parques todos os dias.

Gostou?

