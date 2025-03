Truque simples para economizar até 50% no aluguel de carros Descubra se você tem esse direito! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

🚗Alugar um carro oferece liberdade e flexibilidade em suas viagens, mas os custos adicionais podem pesar no orçamento. Já viu aquelas propagandas em que diz: diárias a partir de R$79. E quando vem o orçamento final o valor dobra?

Na maioria das vezes, isso acontece porque a locadora embute o seguro do carro com valores salgados. Mas, a boa notícia é que muitos cartões de crédito oferecem seguros gratuitos para veículos alugados, permitindo uma economia de até 50%. E fique bem ligado porque quase todas as locadoras vão tentar empurrar o seguro completo e assim aumentar significativamente o valor do seu aluguel.

Uma outra vantagem do seguro oferecido pelo cartão é que não há cobrança da franquia, em caso de sinistro. Muitas vezes, ao optar pelos seguros mais baratos da locadora, a franquia costuma ser alta. Inclusive, às vezes, até mesmo as opções mais caras de seguro também cobram a franquia.

Neste guia atualizado, você vai aprender como aproveitar esse benefício, como ele funciona, quais cartões oferecem a cobertura e os valores, além de certos cuidados necessários para não cair em nenhuma pegadinha.

‌



🔎 1. Como funciona o seguro gratuito do cartão de crédito?

Cobertura oferecida: A maioria dos cartões de crédito das bandeiras Visa, Mastercard e American Express oferece cobertura contra danos por colisão, roubo, furto e incêndio de veículos alugados.

‌



Os cartões da bandeira ELO não oferecem esse benefício.

Nenhum deles cobre danos a terceiros. No entanto, o seguro de danos a terceiros costuma ser oferecido sem custo adicional ou com um valor bem mais barato que com a cobertura completa. Por isso, sempre se certifique com a locadora se esta cobertura está incluída no contrato ou se há necessidade de um seguro adicional somente para esse fim.

‌



Ativação do Benefício: Para ativar o seguro, é necessário pagar 100% do valor do aluguel, taxas e depósito-caução com o cartão elegível com o contrato de locação em nome do titular e recusar os seguros CDW/LDW (Collision Damage Waiver/Loss Damage Waiver) oferecidos pela locadora.

Em geral, o seguro de carro alugado com cartão de crédito pode cobrir o motorista e os motoristas autorizados no contrato de locação

*Certifique-se com a sua bandeira

💳 2. Quais cartões oferecem o seguro de carro alugado e quais os valores de cobertura?

Muitas pessoas têm mais de um cartão de crédito e muitas vezes mais de uma bandeira. Nesse caso, sugiro que avalie as vantagens e desvantagens de cada cartão e bandeira na hora de optar por qual delas fará o pagamento do aluguel de carro a fim de usar o benefício que seja mais vantajoso para você. Leve em consideração aspectos como valor da cobertura e a duração do seguro na locação de carros.

Por exemplo, se a sua locação for superior a 31 dias consecutivos, o Mastercard Black é a melhor opção já que há cobertura de até 60 dias seguidos. Já se for inferior, a VISA pode ser mais interessante porque cobre danos de até U$90 mil ao invés de U$75 mil do Mastercard. Já o American Express não cobre o seguro em locação de carros no seu país de endereço de cobrança. Por isso, leia atentamente e faça a melhor escolha para você.

🔹 Mastercard

Cartões elegíveis : Mastercard Platinum e Mastercard Black

: Cobertura máxima :

: Danos ao veículo alugado : até USD 75.000 por incidente

: por incidente

Roubo de bens dentro do veículo : até USD 303 para itens comprados com o cartão.

: para itens comprados com o cartão. Duração máxima da locação :

: Mastercard Platinum: Até 60 dias consecutivos .

.

Mastercard Black : Até 31 dias consecutivos.

: Necessidade de bilhete de seguro : Não exige , mas permite impressão do comprovante no portal da AIG.

: , mas permite impressão do comprovante no portal da AIG. Exclusões: Veículos de luxo, exóticos e comerciais não são cobertos.

🔹 Visa

Cartões Elegíveis : Visa Signature e Visa Infinite

: Cobertura Máxima :

: Danos ao veículo alugado : até USD 90.000

:

Roubo de bens dentro do veículo : até USD 303 .

: . Duração Máxima da Locação : Até 31 dias consecutivos .

: . Necessidade de Bilhete de Seguro : Não exige , mas recomenda impressão do resumo da cobertura.

: , mas recomenda impressão do resumo da cobertura. Exclusões: Cuba, Síria, Sudão, Irã, Coreia do Norte e Crimeia não têm cobertura.

🔹 American Express

Cartões Elegíveis : The Platinum Card e Gold

: O American Express Gold só possui cobertura nos Estados Unidos e Canadá

Cobertura Máxima : Varia conforme o emissor do cartão, mas geralmente cobre:

: Varia conforme o emissor do cartão, mas geralmente cobre: Danos ao veículo alugado : até o valor de mercado do carro (limite de U$50 mil).

: até (limite de U$50 mil). Duração Máxima da Locação : Até 30 dias consecutivos .

: . Exclusões :

: Veículos de luxo com preço de fábrica acima de USD 50.000 não são cobertos.

não são cobertos.

Modelos exóticos como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Bentley e Rolls-Royce estão excluídos .

.

Locações no mesmo país do endereço de cobrança do cartão não são cobertas.

🔹 ELO

Os cartões da bandeira ELO não oferecem esse benefício.

Em geral, o seguro de carro alugado com cartão de crédito pode cobrir o motorista e os motoristas autorizados no contrato de locação.

*Certifique-se com a sua bandeira

⚠️ 3. Pegadinhas que você precisa ficar atento

Cobertura para Terceiros : Nenhuma das bandeiras cobre danos a terceiros. Se precisar desta cobertura, será necessário contratar o seguro de responsabilidade civil diretamente com a locadora.

: Nenhuma das bandeiras cobre danos a terceiros. Se precisar desta cobertura, será necessário contratar o seguro de responsabilidade civil diretamente com a locadora. Reembolso ou Pagamento Direto :

: Visa e Mastercard : Se a locadora exigir o pagamento dos danos, o segurado deve pagar primeiro e depois solicitar reembolso.

: Se a locadora exigir o pagamento dos danos, o segurado deve pagar primeiro e depois solicitar reembolso.

American Express : Funciona como um seguro excedente , ou seja, só reembolsa despesas que não foram cobertas por outras apólices.

: Funciona como um seguro , ou seja, só reembolsa despesas que não foram cobertas por outras apólices. Exceções de Cobertura :

: Nenhuma das bandeiras cobre danos mecânicos, desgaste natural do veículo ou objetos deixados dentro do carro .

.

Visa não cobre incidentes em países sancionados, como Cuba, Síria, Sudão, Irã, Coreia do Norte e Crimeia .

não cobre incidentes em países sancionados, como .

American Express não cobre locações no mesmo país do endereço de cobrança.

📌 4. Passo a Passo para usar o seguro do cartão e economizar

Verifique a elegibilidade: confirme com a administradora do seu cartão se ele oferece o seguro e quais são as condições específicas. Pague com o cartão elegível: reserve e pague 100% do valor do aluguel com o cartão que oferece o benefício. Recuse o seguro da locadora: no momento da retirada do veículo, recuse o seguro CDW/LDW oferecido pela locadora para ativar a cobertura do seu cartão. Considere coberturas adicionais: se precisar de seguro contra terceiros, contrate um adicional na locadora. Em caso de sinistro: Entre em contato com a bandeira do cartão imediatamente. Pague os custos (se necessário) e solicite reembolso com a documentação exigida.

🏆 Conclusão – Vale a pena usar o seguro do cartão?

Se você quer economizar até 50% no aluguel do carro, essa é uma das melhores estratégias! Com o seguro gratuito do seu cartão de crédito, você evita pagar taxas extras desnecessárias, franquia e ainda viaja com mais tranquilidade, mas lembre-se: sempre cheque as regras do seu cartão antes da locação para evitar surpresas!

