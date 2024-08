É doce ou é fruta? Vem com a gente descobrir O mineirinho Pablo Figueiredo tem feito a internet babar enquanto busca a resposta dessa pergunta Prosa na Cozinha|Gabriel RodriguesOpens in new window 08/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 02h00 ) ‌



Nas redes sociais o chef confeiteiro e produtor de conteúdo Pablo Figueiredo tem feito sucesso com receitas rápidas e extremamente apetitosas como as duas que ele ensinou no quadro Prosa na Cozinha na tela da Record Minas. Saca só!

Ooooh, delícia! Agora o que faz mais sucesso é o preparo de doces quase idênticos às frutas que trazem o sabor para a receita. O fracês Cedric Grolet abriu caminho pra que o brasileiro pudesse se inspirar e inovar...

As comparações entre os dois se multiplicam pela internet, o que para o brasileiro é motivo de muito orgulho!

Pablo buscou a referência e trouxe o conceito para outro patamar com preparos que são a cara o Brasil!