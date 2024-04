Empreendedorismo: Você sabe o que é "cardápio inteligente"?! 

Alto contraste

Para atrair clientes, além da qualidade do produto, talvez seja necessário ter um vasto cardápio né? Afinal, assim aumentam as chances de agradar vários paladares diferentes e, assim, alavancar as vendas!

Agora como fazer isso sem de forma eficiente? É aí que entra o chamado cardápio inteligente. Quem vai no explicar melhor esse conceito é a jovem empreendedora Isabela Xavier.

A jovem de apenas 17 anos é confeiteira e professora especialista em confeitaria saudável. Segundo ela cardápio inteligente, nada mais é do que ter alguns preparos como base e depois ir criando variações de produtos que usem essa mesma base.

Um belo exemplo é a delícia de abacaxi. Brigadeiro branco e abacaxi caramelizado tanto podem ser protanonistas de um doce no pote, como se transformarem em um recheio para um delicioso ovo de páscoa.

Saca só:

De acordo com a Isabela, ter o creme branco como base deixou a produção dela mais prática e rápida, sem deixar de lado a qualidade e sabor!

