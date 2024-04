Joelho de porco frito ou assado? Aprenda a fazer as duas versões Para a maioria dos mineiros essa é a definição de tanto faz!

Dados da minha cabeça apontam que 10 em cada 10 mineiros que amam carne de porco também são fãs desse corte não tão convencional, o joelho.

Famoso na Alemanha e praticamente uma unanimidade em terras mineiras, o joelho de porco tem ganhado cada vez mais espaço no cenário gastronômico nacional, e por isso decidimos reunir duas receitas diferentonas onde ele é a estrela do prato!

Combinando sabores mineiros como a tradicional ora-pro-nóbis e uma polenta super cremosa com queijo meia cura, o chef Jefferson Rocha apresenta uma versão delicada do joelho. O prato ganha ainda um toque especial com crocante de pele de porco! Dá o play e confere comigo:

Agora, que tal fazer o joelho da forma mais clássica possível para os mineiros e inovar nos acompanhamentos? A chef Keyla Pitanga abriu o livro de receitas do próprio restaurante e revelou os segredos da conhecida e nunca igualada maionese de mandioca. Bora aprender?

E aí, curtiu? Se fizer uma das receitas me conta o que achou!

Provei as duas, fiz as minhas versões e fiquei ainda mais apaixonado por um joelhinho!

