Minas Gerais, Espírito Santo ou Bahia: quem faz a melhor receita de peixe?

Tá chegando aquela época em que o prato principal de quase todos os brasileiros será peixe, e isso por vários dias. Pra te ajudar a variar o cardápio, reunimos três receitas carregadas de cultura e muito sabor!

Se você prefere o peixe cozido, vai ser difícil escolher entre as próximas opções. É só falar em peixe cozido que a gente automaticamente lembra da moqueca. A questão agora é: qual delas vem primeiro à sua cabeça? A baiana ou a capixaba?

Na dúvida, a gente te ensina as duas! Pra começar, a moqueca capixaba. Nesse caso, a panela, feita de barro, também ganha protagonismo. Afinal, pra ser a moqueca original do Espírito Santo, tem que ser nessa panela. O prato e o objeto caminham com a história e a cultura do estado. O chef Thiago Corrêa é especialista no assunto e explica melhor, saca só!

Em terras baianas, a moqueca também é uma comida típica. Além de carregar muita história local e ter uma forte importância cultural, o preparo ainda ganha ingredientes bem específicos como dendê e leite de coco. A chef Giovana Beliene pegou as referências desse prato para aplicar técnicas da alta gastronomia e surpreender quem provar. Bora ver?

Pra encerrar, o chef mineiro Frederico Moysés uniu o jeitão argentino de fazer churrasco com aquele temperinho mineiro pra te ensinar um peixe assado em uma cama de sal grosso. Todas as dicas foram passadas durante o episódio especial de churrasco. É a segunda receita do vídeo abaixo. Confere aí:

Depois desse festival de receitas incríveis bate até uma fominha, né? Se você pudesse provar agora um dos três pratos, qual seria? Responde a enquete e me conta!

