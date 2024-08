Você não resiste a um docinho? Então bora aprender três opções diferentonas! Tem versão sem açúcar, outra bem chocolatuda e uma clássica Prosa na Cozinha|Gabriel RodriguesOpens in new window 02/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h00 ) ‌



Vai um docinho aí?

Confeitaria é matemática pura! E eu não tô falando apenas da exatidão das medidas, que não pode ser alterada. É sobre somar sabores e multiplicar felicidades por meio do paladar. Um docinho pode ser um momento de prazer extremo ou de um consolo profundo!

Pensando assim, a confeiteira Jessica Lauar decidiu unir duas paixões, brownie com caramelo de amendoim. Consegue imaginar?! Nem precisa, clica no play e confere:

Para quem gosta dos clássicos, fica aqui uma deliciosa sugestão de pão de mel!

Agora, se você tá com foco na alimentação saudável, mas não abre mão desse prazer culinário, não se preocupe. Esse ovo de Páscoa com recheio saudável de brigadeiro branco com abacaxi pode ser feito em vários formatos como no pote, no copo... Enfim, cata a receita e exerça a criatividade na hora da montagem!