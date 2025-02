Bala de coco recheada: uma releitura surpreendente do clássico das festas de aniversário dos anos de 1990 No “Quitandas” de hoje, vamos aprender uma receita moderna da famosa bala delícia, agora mais macia e até recheada com (o queridinho do momento) pistache Quitandas e Quitandeiras|Mayara FolcoOpens in new window 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 02h00 ) twitter

Bala de coco recheada Mayara Folco

Se você, assim como eu, já passou dos 30 há algum tempo, provavelmente se lembra da famosa bala delícia. Aquela bala de coco levemente durinha, que derrete na boca e era presença obrigatória nas festinhas de aniversário das crianças dos anos 1980 e 1990. Lá em casa, por exemplo, minha mãe sempre comprava as balas e caprichava no embrulho com papel de seda colorido com franjinhas. Além de gostosas, elas faziam parte da decoração da época. Quem lembra?

Na temporada passada, o Quitandas e Quitandeiras trouxe a receita tradicional da bala de coco, que apesar de trabalhosa, é incrível. Se você perdeu e ficou curioso para descobrir como é puxar a massa, pode conferir a reportagem neste link.

Mayara Folco e Dani Rodrigues Arquivo Pessoal

Desta vez, foi a Dani Rodrigues quem me apresentou a versão moderna dessa gostosura. Nossa equipe foi até o apartamento dela, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte. E olha, me senti totalmente em casa! O sofá grande e confortável, ao lado de uma janela enorme, me convidou a ficar por ali mais tempo.

A Dani é uma confeiteira talentosa e super divertida. Além de ensinar sua arte para seus alunos, as balas de coco recheadas fazem o maior sucesso entre os clientes. Claro que eu experimentei, amei e ainda voltei pra casa com um monte delas na bolsa!

‌



Bastidores gravação Mayara Folco

Agora, prontos para aprender a receita?

Calma aí! Antes, quero te fazer um convite especial. Você sabia que pode participar do nosso Quitandas e Quitandeiras? Vamos até a sua casa para conhecer sua receita e contar sua história na tela da Record Minas. Para participar, basta enviar as informações para o WhatsApp (31) 98272-0020. Que tal?

Agora sim, vamos à receita! Ah, e se fizer, não esquece de postar uma foto e me marcar lá no Instagram, no @mayarafolco. Vou adorar ver o resultado!

‌



Bala de Coco Recheada

Ingredientes

Para a massa:

‌



200 ml de leite de coco

100 ml de água

500 g de açúcar refinado

Para o recheio:

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

20 g de manteiga

70 g de pistache triturado

Modo de Preparo

1. Preparo da massa:

Em uma panela, misture o leite de coco, a água e o açúcar refinado. Mexa bem até que os ingredientes estejam completamente dissolvidos. Leve a mistura ao fogo médio e cozinhe até atingir a temperatura de 120–122°C (utilize um termômetro culinário para precisão). Retire do fogo e despeje a mistura sobre uma pedra untada. Deixe esfriar até que seja possível manusear a massa sem queimar as mãos. Trabalhe a massa, esticando e dobrando entre as mãos, até que ela esquente e mude de cor, tornando-se mais clara e opaca. Continue o processo até que a massa “estoure”, formando uma textura de farofa de açúcar. Pingue leite de coco aos poucos enquanto amassa, até atingir a consistência de pasta americana. Abra a massa com cuidado e reserve para rechear.

2. Preparo do recheio:

Coloque o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o pistache triturado em uma panela. Cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente, até atingir o ponto de brigadeiro cremoso. Deixe o recheio esfriar antes de utilizá-lo.

3. Montagem:

Com a massa já aberta, espalhe o recheio de brigadeiro de pistache uniformemente. Enrole a massa recheada, formando um cilindro. Corte em pedaços do tamanho desejado. Finalize passando os pedaços no coco ralado.

Dicas:

Use uma superfície de mármore ou granito para trabalhar a massa, pois ajudam no resfriamento mais rápido.

Para um toque especial, decore os pedaços com pistache triturado por cima após enrolar.

