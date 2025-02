Bolo de coco com calda funcional: receita desenvolvida por mãe e filha faz sucesso em Contagem (MG) Comer comida gostosa e que faz bem para a saúde já uma realidade para Carla e Izabela. Além de boas confeiteiras, mãe e filha são empreendedoras do mundo fit Quitandas e Quitandeiras|Mayara FolcoOpens in new window 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 08h15 ) twitter

Izabela e Carla Xavier

Parece que a moda agora é se alimentar bem! E eu espero que essa onda boa tenha vindo pra ficar, viu?! Nossa equipe foi até a confeitaria da Carla e da Izabela Xavier, mãe e filha apaixonadas pela cozinha. As duas empreendedoras abriram o próprio negócio de alimentação saudável. No cardápio, mais de 300 opções de bolos e lanches para entrega.

A dupla é muito simpática e nos recebeu com aquele acolhimento que só o mineiro tem. Agora reparem bem na semelhança do sorriso delas! Boa genética, não é mesmo?

Elas fizeram pra gente um bolo de coco com calda funcional. É uma delícia servida geladinha e molhadinha!

A receita foi criada pela mãe, Carla, e repassada pra filha, Izabela, que tem apenas 18 anos e já encontrou a vocação na confeitaria.

Já sei! Tá esperando a receita?

Antes, quero te fazer um convite especial. Você sabia que pode participar do nosso Quitandas e Quitandeiras? Vamos até a sua casa para conhecer sua receita e contar sua história na tela da Record Minas. Para participar, basta enviar as informações para o WhatsApp (31) 98272-0020. Que tal?

Ah, e se fizer o bolo de coco, não esquece de postar uma foto e me marcar lá no Instagram, no @mayarafolco. Combinado?

Carla, Izabela e Mayara Folco Arquivo pessoal





Bolo de Coco com Calda Funcional

Ingredientes da Massa

2 ovos médios

100g de açúcar demerara ou adoçante xilitol

60ml de óleo

100ml de leite de vaca ou leite de coco

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Mix de farinhas:

65g de farinha de arroz

35g de amido de milho

12g de farinha de linhaça

50g de coco ralado

1g de psyllium

4g de bicarbonato de sódio

1g de goma xantana

Modo de Preparo

Em uma tigela, bata os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e a essência de baunilha por cerca de dois minutos, até obter uma mistura homogênea. Acrescente o mix de farinhas e misture bem até formar uma massa uniforme. Unte uma forma e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C e asse por 20 a 30 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito.

Calda de Coco Cremosa

Ingredientes:

300ml de leite desnatado

200ml de leite de coco

60g de açúcar demerara ou adoçante

Modo de preparo:

Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Mexa sem parar até levantar fervura. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco antes de regar o bolo. Finalize com coco flocado por cima para um toque especial.

Dica Extra

Esse bolo fica ainda mais saboroso quando servido gelado. Deixe na geladeira por algumas horas antes de consumir e aproveite essa sobremesa equilibrada e deliciosa.





