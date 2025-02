Pão de batata-doce saudável: sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Será que é bom mesmo? No segundo episódio da temporada 2025 do Quitandas e Quitandeiras, nossa equipe conheceu a história da Mônica Baptista e experimentou um pãozinho para comer sem culpa nenhuma Quitandas e Quitandeiras|Mayara FolcoOpens in new window 17/01/2025 - 04h15 (Atualizado em 17/01/2025 - 10h57 ) twitter

Mayara Folco e Mônica Baptista Arquivo pessoal

Pão é um trem bom demais e disso quase ninguém discorda, não é verdade? Acompanhado de um café quentinho, feito na hora, saindo fumaça então... dá água na boca só de pensar! Nós fomos até a casa da empresária Mônica Baptista, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, para conhecer (e comer!) um pão de batata-doce saudável. Sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Você pode estar se perguntando, será que uma receita sem nada disso é realmente gostosa? E a minha resposta é: siiim!! Eu me surpreendi com o sabor, com a leveza e fofura da massa.

A Mônica nos recebeu muito bem, com uma mesa linda e cheia de pães deliciosos! Ela trabalhou durante quatro décadas como designer de sapatos e construiu uma carreira de sucesso na área. Em 2021, a empresária resolveu abraçar o seu maior sonho: produzir pães.

Vamos para a receita?

Não, calma! Espera aí que antes eu preciso te explicar uma coisa. Você pode participar do nosso Quitandas e Quitandeiras. Nós vamos até a sua casa, conhecer a sua receita! A sua história vai passar na tela da Record Minas. É só mandar todas as informações para o WhatsApp (31) 98272-0020. Combinado?

Agora sim, fique com a receita! Ah, se fizer, posta uma foto e me marca no @mayarafolco, lá no Instagram.

‌



Pão de batata doce Mayara Folco

Pão de batata-doce

Ingredientes:

Farinha de arroz: 100 g

‌



Farinha de batata-doce: 40 g

Polvilho doce: 100 g

‌



Amido de milho: 80 g

Adoçante Eritritol: 30 g

Sal: 10 g

Goma xantana: 8 g

Fermento biológico seco: 10 g

Óleo de girassol: 80 g

Água gelada: 360 ml

Ovos: 3 unidades

Opcional: Gergelim (10 g)

Modo de Preparo

Mistura dos ingredientes líquidos:

No liquidificador, bata o adoçante, o óleo, os ovos e a água gelada até obter uma mistura homogênea.

Preparando os ingredientes secos:

Em uma batedeira, misture a farinha de arroz, a farinha de batata-doce, o polvilho doce, o amido de milho, o fermento biológico, o sal e a goma xantana.

Unindo os ingredientes:

Acrescente a mistura líquida à batedeira com os ingredientes secos.

Bata até obter uma massa lisa, uniforme e mais firme.

Preparando as formas:

Unte 2 formas médias ou 1 forma grande com óleo e polvilhe com farinha de arroz, ou utilize papel manteiga.

Distribua a massa nas formas, preenchendo até 2/3 da altura.

Finalização da massa:

Alise a superfície da massa com uma colher umedecida.

Caso deseje, polvilhe gergelim por cima.

Fermentação:

Deixe a massa crescer em um ambiente seco e claro por aproximadamente 50 a 60 minutos, até dobrar de volume.

Assando o pão:

Pré-aqueça o forno a 180 °C por 10 a 15 minutos.

Antes de levar as formas ao forno, borrife levemente água filtrada sobre a massa para obter uma casca crocante.

Asse por cerca de 50 minutos ou até que o pão esteja dourado e firme.

Importante:

Não abra o forno durante o processo de assamento para evitar que os pães murchem.

Verifique se estão firmes antes de desenformar.

Aproveite!!

