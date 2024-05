Aprenda a fazer um macarrão com linguiça na panela de pressão. É simples e diferente

Alto contraste

Macarrão com linguiça feito na panela de pressão (Rafael Ferraz/RECORD)

O que a vida nos reserva? Eu sei, é uma pergunta com inúmeras respostas. Confesso que não sou de acreditar em destino. Acredito que a cada atitude que tomamos o nosso futuro muda. São escolhas que seguimos e que vão nos definir. Mas, uma coisa tenho certeza, é possível se arrepender da ação que fizemos.

O momento de aceitarmos uma derrota é muito difícil. Pra mim, em específico, demorou cair a ficha. Ah, e não falo de algo em específico. Vale pra tudo: relacionamento, trabalho, lazer… fato é que, as vezes, damos importância demais para escolhas que não merecem tanto valor.

Você concorda que cada escolha pode ter um sabor diferente? Cada escolha pode te levar a lugares incríveis? Hoje me fiz mais essas duas perguntas. As principais opções que optei em seguir não tive arrependimentos, tão pouco quis voltar para escolher outra opção. Mas, eu estaria mentindo se falasse que não mudaria alguns detalhes.

Mas, o que seria da vida sem os erros, os arrependimentos, as lágrimas derramadas em momentos inoportunos? É, a vida tem muito pra nos reservar. Hoje, pensativo do jeito que estou, resolvi escolher uma receita básica, de vó moderna, daquelas que não quer muito trabalho.

Que tal se aventurar numa receita gastronômica comigo utilizado apenas a panela de pressão? Bora fazer um macarrão com linguiça? Já te adianto que é um prato em conta e que você pode abusar nos temperos. Vai do gosto do cliente. Já separa uma taça de vinho pra ajudar no paladar.

Nota: 9/10

Ingredientes:

300 gramas do macarrão de sua escolha

1 linguiça calabresa

1 cebola

1 caixa de creme de leite

1 xícara de molho ou extrato de tomate

3 fatias de queijo mussarela

Temperos a gosto

Modo de preparo:

Corte a cebola e a linguiça e frite na panela de pressão. Depois, acrescente a xícara de extrato de tomate, o macarrão, os temperos, e depois coloque água até cobrir. Cozinhe na pressão por 3 minutos apenas. Por fim, coloque o creme de leite e o queijo.