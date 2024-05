Bifão acebolado e batata ao molho branco Hoje resolvi juntar o tradicional molho branco com batatas cozidas. Ficou uma delícia. Para acompanhar, vai aí um bifão acebolado?

bifão (rafael ferraz)

Quem gosta de bife acebolado deveria ganhar um prêmio. Eu sou daqueles que gostam muito do sabor da cebola, mas não da textura dela. Prefiro quando ela está picada e bem fritinha. E foi isso que fiz neste prato, que ficou uma delícia. Só que, para acompanhar, um dilema: não dá para fazer um arroz ou um simples purê. Quero inventar.

Foi aí que coloquei as batatas para cozinhar. Depois disso, eu as deixei esfriar e as cortei em rodelas. Por fim, fiz um molho branco tradicional. Coloquei numa fôrma comum de vidro e uma mussarela por cima. Hummm, já imaginou, né? Ficou uma “lasanha” de batatas.

Quanto à escolha do bife, fica ao seu critério. Eu optei pela maminha, que não precisa de muita coisa para ficar suculenta. Quando eu fui ao supermercado, pedi ao açougueiro para cortar a peça na espessura de dois dedos. E vai aí um segredo: deixe a carne em temperatura ambiente antes de temperá-la.

Para que o bifão fique macio por dentro e bem-feito por fora, aqueça bem a frigideira. Em seguida, adicione manteiga ou margarina e coloque o bifão. Não mexa, deixe grelhar bem antes de virar. Por fim, sirva do jeito que você quiser. Nota: 9/10 pelo sabor.

Ingredientes:

• 2 bifões de maminha

• 1 colher de manteiga

• 2 cebolas

• 5 batatas-inglesas

• 1 copo de leite

• 1/2 lata de requeijão

• 2 colheres de amido de milho

• 100 gramas de queijo mussarela

Passo a passo batatas:

1 - Cozinhe as batatas numa água com sal. Quando estiverem ao ponto, escorra-as e reserve. Depois que esfriar, corte em rodelas.

2 - Para o molho branco: numa panela misture o leite, o amido de milho, o requeijão e sal. Leve ao forno e mexa até engrossar.

3 - Por fim, monte: rodela de batata... molho branco... repita. No final, ponha a fatia de queijo e leve o refratário ao forno.

Passo a passo carne:

1 - Tempere a carne. Esquente a frigideira por 4 minutos. Depois, coloque a manteiga. Quando derretida, ponha a carne. Não mexa na carne. Quando estiver grelhada de um lado, vire.

2 - Retire o bife. Na mesma panela, frite a cebola até ficar do seu gosto.

Ah, não esqueça de me seguir no instagram.com/1rafaelferraz.