Fish and Chips: aprenda a fazer o prato que é uma tradição irlandesa A fome depois de voar por 13 horas aumentou. Mas a escolha do prato foi definida antes mesmo de embarcarmos.

Depois de passar mais de 13 horas em aviões, enfim desembarcamos no aeroporto da Irlanda. A primeira experiência foi de sentir um frio nas mãos e nos braços. A atitude foi abrir a mala em pleno aeroporto movimentado pra continuar. Afinal, ia passar o dia inteiro pelas ruas do centro em busca de um dos pratos típicos.

Dali, por volta de 10h30, pegamos um ônibus e fomos rumo ao local mais movimentado de Dublin. A rua chamada O’Connel Street, onde pode ser encontrada a famosa agulha e, mais recentemente, o “portal” que faz videochamada com os EUA. O coletivo parou justamente na ponta da rua, que faz ligação com o Rio Liffey.

Dalí, não andamos muito. Na esquina já encontramos um bar, de nome The James Connolly. Entramos por causa da tradição do nome do local, em homenagem ao líder nacionalista irlandês e revolucionário. Uma peça importante para o desenvolvimento da Irlanda. Quando entramos, estranhamos o bar estar vazio, mas tinha um motivo: os locais costumam almoçar depois de 13 horas. Chegamos cedo.

Mas, eu prefiro. É que quando um restaurante não está lotado, tenho a impressão de que a cozinha atende melhor as expectativas. Assim, já pedimos duas cervejas. Eu escolhi um chopp irlandês Pilsen, já o Guilherme foi numa cerveja diferente, uma cidra de maçã. Ambos com 700 ml e que custaram 7 euros cada.

Com bebidas servidas, não deu outra, já pedimos a Fish and Chips. É simplesmente um filé de peixe empanado com batata frita. Um prato que pode ser encontrado em praticamente todos os bares e restaurantes do país. Aí você deve estar se perguntando: será que é parecida com o que fazemos no Brasil?

Já te respondo. É muito diferente. Por lá eles não costumam usar muito sal. E a farinha que usam para empanar o peixe, depois da fritura, parece mais uma pururuca. Neste bar pagamos 10 euros no prato. Foi gostoso e ficamos satisfeitos. Detalhe, só não deu pra encher a barriga. O ruim de replicar essa receita no Brasil é que a farinha de trigo que usamos é diferente da encontrada na Irlanda.

Ingredientes:

300 grama de peixe da sua preferência

Farinha de trigo

1 ovo

5 batatas inglesas

Sal e temperos a gosto

Modo de preparo:

Tempere o peixe, depois passe no ovo e na farinha de trigo. Depois, frite em óleo quente.

Já as batatas, corte-as em 4 pedaços cada. Tempere num refratário com azeite e os temperos. Se quiser, use páprica. Leve ao forno ou frite.