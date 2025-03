Galinha caipira com quiabo: um mistério chamado casa de vó Aprenda a fazer um prato que relembra o sabor do interior capixaba Rafael Ferraz|Rafa FerrazOpens in new window 24/03/2025 - 18h22 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h22 ) twitter

Amanhece no interior capixaba. São seis horas em ponto e o sino de uma igreja toca pontualmente. Cheguei na minha cidade natal com lágrimas no olho pra visitar quem mais mexe com o meu coração: minha família. Boa Esperança é um pequeno município do Espírito Santo. Na maioria das vezes, ela passa por despercebida. Mas, não por mim, muito pelo contrário.

Aquela cidade pacata, com um pouco mais de treze mil habitantes, guarda um segredo a sete chaves. É um mistério chamado casa de vó. E dentre as poucas ruas e avenidas, lá sempre esteve pra mim uma casa especial, às vezes verde e agora roxa. As cores vibrantes já dizem por completo o que você pode achar dentro dela.

Quando dobro a esquina, buzino feito uma criança ao ficar pela primeira vez por trás do volante. Dona Eva, como todos chamam, já sai de casa com um sorriso encantador. Sem estar me esperando, o tradicional café já estava na mesa do lado de fora. Depois de um abraço apertado, me sento para uma conversa de saudade.

O tempo se passa rápido, e quando menos espero, o sino da igreja toca novamente. Dessa vez, ao meio dia. Então, hora do almoço. Mas, eu nem precisava daquelas badaladas, o cheiro da comida já me informou momentos antes que aquela hora chegaria. E pelo cheiro, era frango caipira.

Lá em casa o povo tem uma tradição: convidado sempre se serve primeiro. No caso, as ovas da galinha era sempre o pedaço mais esperado. Pego um pouco e me sirvo. Gosto do prato sempre quente e repito quantas vezes for necessário. O restante do dia eu não posso te contar por enquanto. É que eu precisaria de tempo. E os minutos por aqui são muito preciosos no momento.

Ingredientes:

- pedaços de frango

- Tempero a gosto (incluindo alho e cebola)

- Coloral

- Quiabo

- Cheiro verde, com coentro

Modo de preparo:

- um dia antes, tempere o frango e deixe reservado na geladeira

- Lave o quiabo, corte e seque

- Na panela grande, coloque óleo e refogue o quiabo. Depois de frito e sem baba, reserve.

- Depois, na mesma panela, frite a cebola, alho e coloque o coloral. Depois, acrescente o frango

- cubra o frango com água e deixe cozinhar

- Quando você perceber que está soltando no garfo, é hora de desligar e juntar o quiabo e o cheiro verde.

- Pronto

