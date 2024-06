Mandioca ao leite com peixe frito: um jantar perfeito para um reencontro

Alto contraste

Mandioca ao leite

Hoje começo este texto de dentro das gôndolas de um supermercado qualquer, sem qualquer item especial ou caro em suas prateleiras. Mas, além dos produtos, vejo algo que me encanta. Numa sexta-feira à noite pessoas comprando itens sorrindo ou com cara fechada. Fico mentalizando quais histórias vão sair daqui. Um vinho para um primeiro encontro, ou uma carne para uma noite de perdão. Não importa o motivo. Por dia nos deparamos com centenas de histórias que nunca vamos saber o desdobramento.

Mas, hoje, vou te contar uma especial. Em 2020, antes de estourar a pandemia no Brasil, sonhava em conquistar o meu mundo. Um cenário de possibilidades se formou quando recebi uma resposta de um e-mail em janeiro daquele ano. Era justamente a oportunidade que me cabia no momento. Não tive como recusar aquela oferta.

Decidi largar tudo da pequena Cachoeiro de Itapemirim, município situado a cerca de duas horas da capital do Espírito Santo. O destino? Mais de mil quilômetros de separação. Mas, não liguei. Me mudei para Araçatuba. Cidade que nunca ouvi falar. Um local de duzentos mil habitantes no estado de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso do Sul.

Fiquei pouco tempo na cidade. Por frustração ou ansiedade, pedi transferência pra um local onde acreditava que ia ser mais feliz. Em dezembro daquele mesmo ano, fui de mala e cuia para Bauru, também no interior paulista. Pra continuar essa história, não te escondo que também me senti arrependido pelo trabalho na cidade. Não cabe nesse texto os motivos, mas não me sentia parte daquele lugar.

Mas, logo de início, um acalanto, um respiro, uma diversão, uma felicidade… posso listar vários adjetivos para o que vou te contar agora, mas prefiro que você defina. Com o passar dos dias em Bauru, conheci a primeira pessoa que no futuro iria se casar comigo. Foi um encaixe perfeito. 24 horas depois, passou a fazer parte da minha vida uma amiga especial, no qual chamo de Gabi.

Gabi é uma moça num corpo de mulher. Mas, não se deixe enganar, ela é esperta e astuta e com uma mente brilhante. Dois meses depois, chegava o terceiro protagonista. Na certidão: Maykyvo, mas pela complexidade de entendimento, reduz só para Mayky. Ele, algum tempo depois, trouxe a amada paixão que conheceu no estado do Tocantins, era Thays, uma mulher jovem, com energia única e inteligência para escolhas.

Em pouco tempo que eu estava na cidade, já me senti abraçado por essas pessoas. Era nelas que escolhi depositar total confiança para acertar e errar. No choro e na felicidade. Não escondo que lágrimas caíram em mesas de jantares por tristezas acumulas no afinco de um desejo não conquistado.

Em 2021, nos separamos. Gabi foi a primeira a jogar a toalha. Eu e Guilherme fomos os segundos. Nós três decidimos nos mudar para a cidade de São Paulo para um novo rumo. Já Mayky e Thays seguiram firmes no propósito que tinham. Anos depois, sem perder o contato, decidimos nos reunir.

Nesta simples noite de sexta-feira, com 16 graus na Barra Funda, a primeira chama do fogão se reacende. Era o sinal de que todos estavam chegando. A partir de agora fica em seus pensamentos o que rolou nesta noite. Mas, prometo que não foram mais choros. Somente sorrisos e perspectivas de um futuro… sempre melhor.

Ingredientes do prato principal:

- 1 kg de mandioca

- 1 litro de leite

- 1 caixa de creme de leite

- 1 colher de manteiga ou margarina

- 200 gramas de queijo mussarela

- 6 filés de peixe já empanados

Modo de preparo:

Ferva a mandioca no leite. Depois de um tempo fervendo coloque a manteiga. Depois de cozido, coloque o creme de leite e bata tudo. Na sequência coloque o queijo ralado e leve pra gratinar.

Já o peixe, coloque na airfryer, 20 minutos a 200 graus.





Ingredientes sobremesa:

- 2 caixas de creme de leite

- 400 gramas de doce de leite

- 1 caixa de biscoito maisena de chocolate





Modo de preparo:

Bata num mixer o creme de leite e o doce de leite. Coloque em porções. Depois, bata os biscoitos até virar farelo. Acrescente por cima.

Mandioca ao leite com peixe frito