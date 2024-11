O coração bate por camarões e carne assada ‘Sentei e o coração já dava sinais de nervosismo. Mas, por quê? Prefiro não saber a resposta' Rafael Ferraz|Rafa FerrazOpens in new window 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

Pappardelle com molho de carne assada e linguine com camarão e abobrinha Arquivo pessoal/Rafael Ferraz

Bebo água intensamente na madrugada. Neste momento tento acalmar meu coração. Ele está acelerado e isso me assusta. Uma mão toca meu peito, e a calma toma conta de mim. Mas, pra você entender essa história, eu preciso te contar como tudo começou.

Esse conto se dá início em um restaurante, pequeno e dramático, perto de uma das avenidas mais importantes de São Paulo. Se chama Ritz. Sou o segundo a entrar pela porta giratória de acesso. São poucas mesas, a escolhida ficava na parte superior, um mezanino qualquer com mesas e pouco espaço.

Sentei e o coração já dava sinais de nervosismo. Mas, por quê? Prefiro não saber a resposta. A garçonete de nome Gabriela chega e entrega a carta de vinho. Para aquele momento o doce, o leve, o descontraído seria o melhor, e ela indicou.

Com as taças devidamente cheias, as histórias começaram. É claro que as palavras ditas naquele momento são confidenciais. Mas é como se eu estivesse numa música romântica de um estilo qualquer.

Mas, num assunto geral, as inseguranças e os desejos vieram a tona. O acompanhamento dessa vez foi a comida, detalhe importante que já estava esquecendo. De entrada veio um bolinho de arroz frito, com um molho que não descobri o que era (R$ 35, 6 unidades).

Para o principal, foram dois pratos. O primeiro foi um pappardelle com molho de carne assada (R$ 77). A apresentação eu imaginava completamente diferente. Acreditava que a carne vinha inteira, mas ela veio desfiada entre o molho de tomate.

Já o segundo prato foi o meu preferido. Um linguine com camarão e abobrinha (R$ 80) Na combinação com creme de leite, parmesão, cenoura, cebola e pimenta caiena. Não estava muito apimentado.

Mas nenhum sabor se comparava a companhia daquela noite. Foi apenas um detalhe em meio a temperos e combinações. Na última garfada eu já queria sair dali. Há quem se engane que eu não estava gostando. Muito pelo contrário, queria um momento a sós com novos sabores.

A noite termina, entra a madrugada, e voltamos ao tema principal deste texto: e o coração? Ele está bem, mas prefiro deixar você decidir o final dessa história. Afinal, pra que descobrir tão cedo o significado de um coração acelerado, no bom sentido, se é que você me entende.

