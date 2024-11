Risoto de camarão fácil de fazer “O camarão me olhou de longe e não tive como escapar" Rafael Ferraz|Rafa FerrazOpens in new window 25/10/2024 - 04h44 (Atualizado em 25/10/2024 - 04h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Risoto de camarão Rafael Ferraz/RECORD

“Não aprendi dizer adeus…" O trecho de uma música ecoou os rádios pelo Brasil. Mas será mesmo difícil dizer adeus?! É que, às vezes, a gente nasce, cresce, passa ano após ano acreditando que algo ruim pode acontecer e que você nunca vai superar. Esse ano de 2024 foi um dos mais difíceis. Confesso. Não preciso esconder a ferida por aqui.

Recentemente a perda de meu pai me despertou novos sentimentos. Me fez olhar diferente para a vida e para questões mais pertinentes. Tocou até mesmo em meu paladar. Desde o aproveitamento em uma gordura até os alimentos mais saudáveis possíveis.

Seria essa uma nova descoberta? Seria um novo rumo em minha vida? Seria uma crise de meia-idade aos 28 anos? Acredito que não tenha uma resposta concreta. Mas, por que teria também? O que mais aproveito é o novo e a sensação de que tudo isso vai passar e que precisamos aproveitar, com cautela é claro.

Às vezes me pego indo para academia, correndo ao lado de carros, num viaduto movimentado da região oeste, e tentando imaginar se todas as pessoas estão se conhecendo por completo. Não é da minha, essa é a única certeza que tenho.

‌



Na receita de hoje, eu quis comer sozinho. Aproveitar a minha solitude. Aproveitar o meu eu e conversar comigo mesmo. Foi muito gostoso. Quero fazer mais vezes. E se tem um prato que pode me caracterizar, é qualquer um que tenha frutos do mar.

Primeiro, fui à escolha de qual iria comprar. O camarão me olhou de longe e não tive como escapar.

‌



Por fim, utilizei receitas já conhecida, como o risoto. Acrescentei 250 gramas de camarão descascado e com uma bela taça de vinho desfrutei mais uma noite de descoberta. É difícil superar, talvez isso nunca aconteça, mas acredito que posso conviver com as dores que já apareceram pelo meu caminho.

Receita de risoto de camarão

Ingredientes:

‌



- 1 cebola

- Arroz arbóreo

- 3 dentes de alho

- 1 colher de manteiga

- 250 gramas de camarão descascado

- Tempero a gosto

- Vinho branco seco

Passo a passo:

- Em um caneco, coloque água e o tempero de seu gosto. Deixe levemente quente

- Em outra panela coloque a manteiga e frite a cebola, depois junte o alho

- Coloque o arroz, refogue com 1 xícara de vinho

- Depois, coloque o sal e vá acrescentando pouco a pouco a água temperada que você esquentou no caneco

- Por fim, junto o camarão já frito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.