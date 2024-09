Salmão grelhado com farofa de amêndoas e purê de batatas: uma nova experiência Prato é servido no restaurante Saul, na zona sul de São Paulo Rafael Ferraz|Rafa FerrazOpens in new window 11/09/2024 - 14h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h11 ) ‌



Salmão grelhado, com acompanhamento de farofa de amêndoas e purê de batatas

Os exames podem indicar três coisas: se somos saudáveis, se estamos em alerta ou se já estamos no fim. Não é louco como tudo pode mudar entre um diagnóstico e outro? Fato é que temos que confiar em alguém que nem conhecemos e que vai nos dizer muito mais do que aqueles que sempre vivemos.

A vida tem dessas coisas. Ela faz você confiar em desconhecidos e desacreditar em conhecidos. Seria esse um dos tapas da vida?! Mas, se você está preocupado, calma. Tá tudo bem comigo. Fiz exames e estão apontando para uma pessoa quase saudável. Só preciso mesmo parar de comer uns salgados pelas madrugadas insanas de São Paulo.

Com tudo em dia, queria comemorar em grande estilo, com um bom chopp e um prato especial. Calhou que neste final de semana era aniversário de uma amiga especial: Francieli ou Fran para os mais íntimos. Fran é uma típica mineira, cheia de mistérios e toques únicos.

Ela tinha marcado em um bar movimentado da zona sul paulista. Se chama Ruazinha. Um horror de fila. Deve ser muito bom, mas a administração para entrar não é boa. As pessoas se iludem na internet e quando chegam se frustram por não conseguir uma mesa. Tinham que aprender mais com a administração do terraço Itália.

‌



Perto dali, conhecemos o Saul. Fica a 400 metros. O local não estava cheio, pelo contrário, dezenas de mesas estavam desocupadas. Mas, não se julga um livro pela capa. Entramos e nos divertimos. Não tinha samba, mas tinha cadeiras e mesas confortáveis.

Passamos horas por ali com um chopp sempre gelado em mãos. Era um momento especial para a Fran, que completara 35 anos bem vividos, e para mim, que estava festejando a vida.

‌



Pelo comando do proprietário Fred, e local tem uma vibe de praia, e com pratos supervisionados por uma nutricionista. Era dia de experimentar o tradicional salmão grelhado, com acompanhamento de farofa de amêndoas e purê de batatas. Confesso que a farofa estava um pouquinho salgada, mas equilibrou com o purê.

A nota para um dia especial girou em torno de 9. Da próxima, com o sal correto, vai ser um 10. Isso é um sinal de que quero voltar para me divertir neste local.