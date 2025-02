Um escondidinho de recomeço Para celebrar uma mudança de vida e mais disposição, um prato feito de forma diferente Rafael Ferraz|Rafa FerrazOpens in new window 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 02h00 ) twitter

Hoje respiro fundo, nas alturas. Em um lugar longe do solo firme deste país largo e farto. Estou sentado no assento 27B, ao lado de pessoas que nunca vi ou ouvi falar. Estou em um devaneio, com meu fone de ouvido, sonhando com dias mais prósperos e felizes nessa virada de ano.

Cá estou, com batuques e repiques de sambas me inspirando a escrever essa nova fase de um Rafael. Por muito tempo queria pôr em prática essa mudança de vida, de estilo, de saúde. E estou conseguindo. Na verdade, eu só topei escrever nesse momento após três meses de muita mudança.

2024 foi um ano bem difícil. Foram tantos momentos tristes, mas estou me apegando aos felizes para criar forças. É o que importa, não acha? Em junho procurei uma nutricionista. Foi fundamental. Eu pesava 70 quilos, não malhava e tinha uma alimentação a base de carboidratos.

Ao montar as marmitas, não pesava e colocava primeiro o arroz, o feijão e o macarrão. Por fim vinha a carne, numa quantidade pequena. A primeira coisa foi reverter esse quadro. A profissional alterou esse quadro. O almoço ficou assim, por exemplo:

- 150 gramas de proteína

- 7 colheres de sopa de arroz

- 1 concha de feijão

- Salada a vontade

Em três meses já percebi o resultado: 66 quilos, com barriga menos inchada. Foi aí que criei coragem para dar mais um passo, o de voltar para a academia. Tomei a decisão e me matriculei. No início eu não estava com tanto ânimo, por isso procurei um nutrólogo pra fazer exames e entender o que estava acontecendo.

O médico, depois de analisar os exames, percebeu que meu ferro e algumas vitaminas estavam precisando de reposição. Foi batata… depois que os manipulados ficaram prontos eu fiquei mais disposto. Estou gostando.

Três meses depois de iniciar a academia, tenho sentido uma melhora significativa. Estou com 68 quilos, com braços mais fortes e rumo a um corpo que eu queira há muito tempo.

Hoje, te apresento um escondidinho diferente que aprendi há muito tempo.

Ingredientes:

- carne moída

- Batata-doce

- Requeijão light

- Alho e cebola

- Temperos a gosto

Modo de preparo:

- Frite a cebola, o alho e a carne moída. Reserve.

- Cozinhe a batata-doce sem a casca. Depois, amasse.

- Por fim, coloque num refratário a carne moída, por cima a batata-doce em forma de purê. Depois, coloque o requeijão.

- Caso queira, ponha uma fatia de queijo mussarela para assar

