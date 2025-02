Um sorriso acompanhado de macarrão com frango ao molho Aprenda a fazer uma receita simples e saudável que vai te fazer abrir um sorriso Rafael Ferraz|Rafa FerrazOpens in new window 25/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h00 ) twitter

Macarrão com frango desfiado ao molho de tomate Rafael Ferraz

São tantos sorrisos por um dia que é muito fácil se confundir. Sorriso de alegria, sorriso de desespero, sorriso para não pesar o ambiente, sorriso na hora da tristeza. Fato é que nunca saberemos o significado de um sorriso, se o outro não contar ou se expressar. E ainda vai depender se vamos acreditar. E confesso que, nesse início de ano, tenho colhido muitos sorrisos com vários significados duvidosos.

Era uma noite comum de sábado, chuvosa em São Paulo, com alagamentos em pontos que já são velhos conhecidos dos paulistanos. Até aí, nada de novo. Se não fosse o fato de um sorriso moreno, de meio canto. Era como se fosse um prato bem feito, daqueles que a gente deixa por horas no forno ou numa churrasqueira, para comer no final com uma colher, desfiando cada parte da carne.

A história é acompanhada com um psicológico em dia, e sem nenhuma intercorrência que iria atrapalhar aquela madrugada a fundo. Os sorrisos eram verdadeiros, de felicidade, de esperança. Sorrisos que expressavam alegria de um ano melhor. A noite passou, e a manhã de domingo chegou acompanhada de um café de Brejetuba, interior do Espírito Santo.

Aquele sorriso me despertara dúvidas e incertezas, mas, ao mesmo tempo, eu só queria esquecer os problemas do mundo e focar somente naquele momento. Era pra ser especial e foi. E hoje, sozinho, em meio a escuridão do meu apartamento, São Paulo não chora, está com clima ameno e firme. Um vento leve e gostoso entra pela janela da cozinha e decide por qual janela ele vai sair. Assim como eu quero que as minhas decisões sejam daqui pra frente: leves e cheias de oportunidades.

A receita de hoje é simples, mantendo o compromisso da vida saudável: macarrão com frango desfiado ao molho de tomate. Mas, pra começar, além de um sorriso de canto, pode pegar um vinho de sua escolha pra se aventurar comigo na cozinha.

Ingredientes:

- Filezinho de frango

- Macarrão

- Cebola

- Alho

- Extrato de tomate

- Temperos a gosto

Modo de preparo:

Na panela de pressão, coloque o filézinho, sal, pimenta-do-reino, colorau e chimichurri. Depois de cozido, tire a água e reserve. Corte a cebola, o alho e refogue-os. Na sequência, o extrato de tomate. Por fim, coloque o frango desfiado e se necessário ajuste o sal.

Cozinhe o macarrão em uma água já com sal. Por fim, tire a água e tempere com alho se preferir.

