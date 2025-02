Esses móveis vão te ajudar a economizar espaço e dinheiro na sua casa pequena De cama que se esconde, até sofá que vira mesa de centro: soluções para casas pequenas ainda fazem falta Vivendo em Studio|Paulo HenriqueOpens in new window 24/01/2025 - 00h25 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O meu sofá de casa possui um módulo que faz o móvel ser 3 em 1: chaise, mesa de centro e cama

A triliche de casa tinha dois andares e uma cama auxiliar no chão, onde eu dormia Reprodução: internet

Dividir uma triliche com minhas duas irmãs está entre as minhas primeiras memórias de vida. Quem nunca precisou de um móvel “mil e uma utilidades” para dar conta de morar em um cantinho apertado ou cheio de gente?

Os móveis multifuncionais – aqueles que desempenham mais de uma função, como uma cama que vira sofá ou uma beliche como a que eu dividia com minhas irmãs – sempre foram os salvadores de quem precisa otimizar espaço.

Banqueta de casa possui duas funções: para sentar e trabalhar com o notebook

Lá na casa dos meus pais, os móveis também eram todos modulares, aquelas peças feitas em tamanhos padrão e produzidas em maior escala, que podem ser uma alternativa mais acessível para quem não pode investir em móveis planejados.

Minha mesa de cabeceira foi um verdadeiro achado

É raro encontrar móveis modulares voltados para espaços pequenos. Precisei garimpar muito para encontrar a minha escrivaninha de 68cm, por exemplo, ou mesmo a mesa de cabeceira nos 40cm que me sobraram entre a parede e a cama.

‌



Montei uma curadoria de móveis e produtos que resolvem o problema de espaço, sem estourar o orçamento. Juntei aqui móveis multifuncionais, que unem utilidade e design, até algumas opções modulares para te ajudar a economizar muito com planejados.

Essa mesa vai de 120cm para 160cm, só puxar!





No dia a dia ela fica compacta, mas quando precisar é só abrir pra receber visitas ou fazer suas atividades com mais espaço.

‌



Lembro da primeira vez que vi um modelo desse, na casa de uma tia que morava na praia e sempre recebia visitas.

Essa cama de casal se transforma num painel com prateleira e tudo!





Sabe quando aquela visita chega em casa e pergunta onde está a sua cama? Deve ser demais revelar que ela está escondida dentro de um móvel. Ideal para casas integradas, elas somem dentro de armários ou sofás durante o dia, liberando espaço para o ambiente funcionar como sala, escritório ou o que mais você precisar. Uma solução prática e cheia de estilo para quem valoriza cada metro quadrado!

‌



Essa cozinha custa menos de mil reais. Imagina esse móvel planejado!

Falando em cozinha modular, me lembrei de uma visita que fiz à casa da comentarista de finanças do Jornal da RECORD e autora do best-seller Bolsa Blindada, a Patricia Lages: ela me revelou as soluções que fez para economizar na reforma da sua casa, e uma delas foi fazer a cozinha do seu estúdio com móveis modulares.

A cozinha do estúdio da Patricia Lages, com móveis modulares

Não é sempre que dá pra encontrar um móvel pronto que se encaixe perfeitamente no espaço, mas ela resolveu isso com a ajuda de um montador. Ele ajustou tudo nos mínimos detalhes, e o resultado ficou tão certinho que parece até planejado!

Eu tinha um orçamento [de planejados] de R$9.500, mas paguei R$2.900 na cozinha com dois balcões, o aéreo e a torre quente. A parte que ficou faltando meu marido fez por conta própria gastando menos de 300 reais (Patricia Lages, especialista em finanças do Jornal da RECORD)

SOFÁ MODULAR QUE VIRALIZOU NAS REDES SOCIAIS FAZ SUA SALA TER TRÊS CENÁRIOS COM O MESMO MÓVEL

No meu apartamento studio eu recorri a poucos móveis modulares, porque não encontrava. Eu precisei trocar o meu sofá e recorri ao Sofá na Caixa. Já tinha visto alguns vídeos de influenciadores e entrevistas falando sobre o produto, e realmente foi uma surpresa. Faltava algo assim no mercado, e espero que outras marcas se inspirem e esse movimento chegue a todo tipo de móvel.

No vídeo, em que conto a minha experiência, eu falo que não queria o sofá só pelo atrativo dele vir numa caixa (apesar de ser muito legal ver ele expandindo, com a tecnologia GrowTech!), mas principalmente porque com ele eu consigo criar diferentes cenários para a minha sala.

Medidas do meu Sofá na Caixa:

Altura do módulo: 65cm

Largura do módulo: 86cm

Largura braço: 28cm

Cupom de 10% de desconto para a comunidade dos vizinhos do Vivendo em Studio: STUDIO10 🛋️

Quero cada vez mais trazer aqui para a coluna bons exemplos que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia morando em pequenas casas.

Estou no Instagram e também no Youtube. Seu comentário e histórias ajudam a manter esse espaço ;)









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.