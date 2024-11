Produto caça e mata até os mosquitos escondidos com nova tecnologia Conheça o novo SBP: o inseticida desenvolvido com gotículas magnetizadas Viva a Vida|Do R7 13/11/2024 - 11h15 (Atualizado em 13/11/2024 - 11h15 ) twitter

Pexels

O Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde registrou mais de 6,7 milhões de casos e 5,8 mil mortes relacionadas a doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos, como a dengue, a Zika e a Chikungunya, até outubro deste ano.

Diante desses dados, algumas medidas são importantes para eliminar os focos de mosquitos, como manter a caixa d’água, tonéis e outros reservatórios de água limpos e bem fechados; descartar garrafas pet e embalagens vazias; colocar areia nos vasos de planta; não acumular sucata e entulho, entre outras.

E, também, o uso de inseticidas em ambientes fechados, como os cômodos de uma casa. Para você proteger a sua família, use SBP com Ação Magnética, que consegue caçar e matar até os mosquitos escondidos. Com sua avançada tecnologia, ele libera gotículas magnetizadas capazes de alcançar até mosquitos escondidos e difíceis de matar*.

Divulgação

Leia as instruções do rótulo antes de usar o produto.

Clique aqui e saiba mais.

*100% de eficácia em testes de laboratório contra mosquitos Aedes Aegypti (escondidos) e Culex Quinquefasciatus (difíceis).