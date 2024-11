Um em cada cinco millennials diz que crise climática impede planos de ter filhos Estudo revela que, cada vez mais, jovens estão deixando de aumentar a família por temerem futuro incerto com desastres ambientais e dificuldades econômicas Viva a Vida|Do R7 30/10/2024 - 20h16 (Atualizado em 30/10/2024 - 20h16 ) twitter

Millennials dizem que as mudanças climáticas os desmotivou a começar uma família Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma pesquisa, realizada no Reino Unido pela Eco Experts e publicada no tabloide Mirror, revelou que 20% dos millennials evitam ter filhos por causa da crise climática. As preocupações com eventos climáticos extremos e o impacto ambiental de novos nascimentos têm desestimulado a formação de novas famílias, de acordo com os dados do estudo. Com uma taxa de natalidade de apenas 1,44 filho por mulher em 2023, o número de nascimentos nos locais da pesquisa, Inglaterra e País de Gales, caiu para 591.072 anuais, o menor desde 1977.

O estudo aponta que 43% dos millennials entrevistados sentem que a crise climática influencia diretamente a quantidade de filhos que pretendem ter, enquanto outros decidem adiar ou até desistir de começar uma família, receosos quanto ao impacto ambiental. Muitos também enfrentam outras dificuldades, como a alta nos preços de moradia e a instabilidade do mercado de trabalho, fatores que adicionam peso à decisão.

Natasha Willett, de 33 anos, compartilhou com o Mirror suas preocupações com o futuro: “É difícil olhar para o mundo atual e não sentir uma responsabilidade sobre o que as futuras gerações vão enfrentar,” disse ela. “Não é só uma questão abstrata; é real quando penso no tipo de vida que meus filhos poderiam ter.” Para Natasha, somam-se ainda os desafios de custo de vida, o que torna a decisão de ter filhos ainda mais complexa.

O pesquisador Roland Ellison, da Eco Experts, explicou que o declínio das taxas de natalidade não é isolado no Reino Unido, mas uma tendência global, destacando que a taxa de fertilidade total mundial caiu pela metade nos últimos 70 anos, chegando a 2,2 filhos por mulher. Ele reforça que a crise climática e as dificuldades econômicas tornam a criação de filhos uma escolha cada vez menos atrativa para as novas gerações, que se sentem pressionadas a optar entre seus sonhos pessoais e a responsabilidade global.

