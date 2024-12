Veja como não deixar a faxina atrapalhar seus momentos especiais Saiba como aproveitar ao máximo sua casa sem se preocupar com a limpeza depois Viva a Vida|Do R7 06/12/2024 - 11h44 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h44 ) twitter

Brincar com os filhos é uma das melhores maneiras de acompanhar o crescimento das crianças e criar vínculos afetivos duradouros Freepik

Os momentos mais felizes da vida acontecem quando estamos na presença de outras pessoas – ou até mesmo animais- e a alegria é compartilhada. Por exemplo, criamos ótimas memórias quando adotamos um pet e ganhamos um companheiro para todas as horas, assim como nos divertimos bastante brincando com as crianças ou recebendo visitas para um delicioso almoço em família no domingo. Porém, às vezes, por receio da dor de cabeça que teremos com a faxina depois, evitamos esses momentos e deixamos de criar lembranças inesquecíveis.

Nesse sentido, usar Veja Limpeza Pesada Power Fusion para limpar pisos pode ser uma decisão mais do que certeira. Sua faxina se tornará muito mais prática, rápida e eficiente. Com ele, você poderá receber todo mundo em casa para as festas de fim de ano e não vai precisar se preocupar com o chão sujo depois do encontro.

‌



Veja Limpeza Pesada Power Fusion foi desenvolvido para facilitar a vida dos brasileiros e abolir de vez as “misturinhas caseiras” – que além de consumirem tempo para serem criadas, ainda são ineficientes e podem até mesmo danificar seu piso.

Aliando praticidade e inovação para limpar pisos, essa linha possui dois produtos: Limão e Eucalipto. A primeira é composta por álcool, limão (*extrato de limão) e bicarbonato de sódio e serve para restaurar o brilho (*Brilho proveniente da ação de limpeza) sem deixar manchas. Ainda apresenta secagem rápida e não precisa de enxágue.

‌



Já a segunda contém eucalipto (*A fórmula contém óleo essencial de Eucalipto), detergente (*ação detergente) e cloro e tem ação branqueadora (*Branqueamento proveniente da remoção do limo Aspergillus niger). Além disso, mata 99,9% das bactérias (*Staphyloccocus Aureus e Salmonella choleraesuis) e apresenta fácil enxágue.

Não perca mais tempo e compre o seu Veja Limpeza Pesada Power Fusion agora mesmo para garantir uma limpeza fácil e prática!

‌



Viva sua casa, Veja depois.

* Leia atentamente as instruções no rótulo da embalagem