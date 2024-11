Aeroporto de Guarulhos ganha novo Terminal BTG Pactual Aeroporto de Guarulhos ganha novo Terminal BTG Pactual Feed TV - Arquivo de Cada Pegada uma História|Do R7 06/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h50 ) twitter

Terminal BTG Pactual

O novo Termina 4, do aeroporto de Guarulhos, iniciará suas atividades no dia 01 de dezembro de 2024 e é um patrocínio do Banco BTG Pactual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Cada Pegada uma História!

