Apresentadora Vivi Alves retorna de temporada pela Europa com novos projetos

Vivi Alves (Foto: Reprodução) | Texto: Nicolly Adames

Vivi Alves acaba de voltar de uma turnê pela Europa. A apresentadora do ‘Programa da Vivi’, aproveitou o momento para pesquisar e trazer novidades para a atração que é sucesso de audiência no estado do ES. Ela aposta em mudanças estruturais no seu projeto, que venham contribuir com mais entretenimento e qualidade para o público capixaba.

