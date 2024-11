Bar flutuante chega a Curitiba nesta sexta-feira (8) com ingressos gratuitos Bar flutuante chega a Curitiba nesta sexta-feira (8) com ingressos gratuitos Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 06/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 06/11/2024 - 22h48 ) twitter

Bar flutuante em Curitiba

Diante da necessidade de ressignificar espaços urbanos e colaborar na construção de cidades cada vez mais sustentáveis, a Heineken criou, em 2021, Green Your City, plataforma de sustentabilidade e cultura de marca, que visa gerar a reflexão do papel das pessoas nas cidades em que elas vivem, por meio de grandes ações. Algumas destas ações já foram implementadas ao longo desses anos, entre as quais se destacam a circularidade de vidro, copos retornáveis em festivais, implementação de microflorestas urbanas, abastecimento de energia a casas, restaurantes e outras ativações com energia renovável. E para levar mensagens importantes por meio de experiências que marcam as pessoas, foi criado o Heineken Floating Bar que, após o sucesso no Rio Pinheiros, dentro do Parque Bruno Covas, na capital de São Paulo, agora chega à Pedreira Paulo Leminski em Curitiba, capital do Paraná. Saiba mais sobre ingressos gratuitos abaixo.

