Empresa oferece descontos de até 30% em viagens para a Baixa Temporada A partir do mês de março, o setor de turismo dá as boas-vindas ao período da Baixa Temporada, o que para os consumidores significa...

A partir do mês de março, o setor de turismo dá as boas-vindas ao período da Baixa Temporada, o que para os consumidores significa a oportunidade de economizar. É neste período, entre março e até meados de junho, que viajar pelo Brasil ou exterior custa, em média, 30% mais em conta se comparado com a Alta Temporada, de acordo com o levantamento da CVC, maior operadora de viagens do país.

