Ganhe uma viagem para Las Vegas com a nova promoção da Copag Promoção faz parte das comemorações da COPAG pelo Dia do Baralho, em 13 de setembro O conteúdo Ação vai premiar fãs de baralho com... Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 31/08/2024 - 22h10 (Atualizado em 31/08/2024 - 22h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Se Joga em Vegas (Foto: Copag)

A COPAG, líder no mercado de baralhos e referência em entretenimento, celebra mais uma vez o Dia do Baralho com uma série de ações que prometem surpreender o público que ama os jogos de cartas. Entre as ações programadas para este ano, a marca lança uma promoção para premiar o público fã de baralho com uma viagem com acompanhante para Las Vegas, nos Estados Unidos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Turismo - Feed TV

‌



Leia mais em Turismo - Feed TV



• Ação vai premiar fãs de baralho com viagem para Las Vegas; saiba detalhes

• Conheça os destinos mais seguros para mulheres viajarem sozinhas

• Nova Petrópolis: Destino de inverno no Rio Grande do Sul atrai turistas