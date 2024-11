Museu do Amanhã recebe o espetáculo Vozes da Transformação Museu do Amanhã recebe o espetáculo Vozes da Transformação Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 26/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h29 ) twitter

Museu do Amanhã

O Instituto Baccarelli, organização sem fins lucrativos que promove transformação e inclusão social por meio da educação, anuncia uma apresentação única do espetáculo “Vozes da Transformação” no Rio de Janeiro, no próximo dia 8 de dezembro, às 17h, no Museu do Amanhã. Com entrada franca, o público poderá embarcar em uma jornada sonora e visual do Coral Jovem Heliópolis, que interpretará um repertório rico e diversificado de composições brasileiras.

